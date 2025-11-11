Alegeri pentru Primăria Capitalei. Coaliția VotCorect și Funky Citizens caută observatori la vot

Două asociații civice, coaliția VotCorect și Funky Citizens, acreditează observatori independenți care vor să supravegheze alegerile parțiale din 7 decembrie 2025, care vor avea loc în București și în alte 12 localități din țară.

Orice cetățean care are peste 18 ani poate deveni observator la vot, însă trebuie să se înscrie conform termenelor limită:

VotCorect: 2 decembrie, prin acest link;

Funky Citizens: 30 noiembrie, prin acest link.

După ziua votării, asociațiile culeg date privind modul în care s-au organizat alegerile și oferă recomandări care pot ajuta procesele electorale viitoare.

Ce face un observator independent

„Observatorul este un cetățean cu drept de vot, voluntar, care nu face parte din niciun partid politic. Rolul său este să urmărească corectitudinea procesului electoral în secțiile de votare, fără a interveni direct în desfășurarea operațiunilor electorale. Persoanele care doresc să se înscrie ca observator trebuie să nu fie implicate activ în campania electorală a unui partid sau candidat în aceste alegeri”, explică VotCorect.

Observatorii acreditați „au responsabilitatea de a monitoriza întregul proces electoral – de la deschiderea secțiilor de votare până la numărarea finală a voturilor și centralizarea rezultatelor. Această formă de implicare civică oferă cetățenilor oportunitatea de a contribui direct la protejarea integrității procesului electoral, la înțelegerea în detaliu a procesului de vot și la un rol activ în consolidarea încrederii publice în sistemul electoral”, conform Funky Citizens.

Experiența anterioară în observarea alegerilor nu este necesară, pentru că ambele organizații asigură un training privind legislația electorală și procedurile de monitorizare.

VotCorect și Funky Citizens au acreditat împreună peste 8.000 de observatori independenți și la alegerile din 2024 și 2025, atât în țară, cât și în străinătate. Organizațiile au acreditat observatori și pentru alegerile din Republica Moldova.

Alegerile pentru Primăria Capitalei. Cine candidează

În 7 decembrie, vor avea loc alegeri parțiale în București, în județul Buzău, Remetea, județul Bihor, Mihai Eminescu, județul Botoșani, Marga, județul Caraș-Severin, Dobromir și Lumina, județul Constanța, Găești, județul Dâmbovița, Sopot, județul Dolj, Valea Ciorii, județul Ialomița, Vânători, județul Iași, Poienile de sub Munte și Șieu, județul Maramureș și Cârța, județul Sibiu.

La alegerile din Capitală, principalii candidați sunt Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), Daniel Băluță (PSD), Anca Alexandrescu (AUR), George Burcea (POT), Ana Ciceală (SENS).

Un sondaj publicat pe 3 noiembrie de Novel Research, la comanda Partidului Național Liberal, o dă pe Anca Alexandrescu la 15% din intențiile de vot. Ciprian Ciucu se află pe primul loc în intențiile de vot pentru Primăria București cu 26,4%, în fața lui Daniel Băluță cu 24,5%.

Un sondaj realizat de Avangarde și publicat pe 26 octombrie indică 18% intenții de vot pentru Alexandrescu. Potrivit cercetării sociologice, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor sunt la acest moment primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță (25%) și primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu (23%).