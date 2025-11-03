Sondaj la comanda PNL: Ciprian Ciucu, pe primul loc în intenția de vot la mică distanță în fața lui Daniel Băluță

Ciprian Ciucu se află pe primul loc în intențiile de vot pentru Primăria București cu 1,9% în fața lui Daniel Băluță, potrivit unui sondaj realizat de Novel Research, la comanda Partidului Național Liberal. Diferența dintre cei doi candidați este sub marja de eroare a sondajului.

Sondajul a fost efectuat în perioada 24- 31 Octombrie 2025 pe un eșantion de 1.001 persoane prin metoda CATI. El are o eroare de reprezentare de 3% pentru un nivel de incredere de 95%.

Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 și candidatul PNL în alegerile din 7 decembrie, se clasează pe primul loc cu 26,4% din intenția de vot, potrivit sondajului comandat de partidul său. Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, îl urmează la mică distanță cu 24,5%.

Deputatul USR Cătălin Drulă, care și-a lansat candidatura duminică în prezența președintelui Nicușor Dan, se află pe al treilea loc cu o intenție de vot de 18,7%.

El este urmat de realizatoarea TV Anca Alexandrescu, cotată în acest sondaj cu 15% din intențiile de vot.

Ce au arătat alte sondaje

Până acum, pentru Primăria Capitalei și-au anunțat candidaturile actualul primar PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, deputatul USR Cătălin Drulă, Ana Ciceală din partea partidului SENS, moderatoarea Realitatea PLUS Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe de la partidul DREPT, activistul de mediu Dan Trifu și Alexandru Zidaru (cunoscut ca Makaveli).

Un sondaj realizat de Avangarde și publicat pe 26 octombrie indică o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei, primii patru candidați pentru alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie fiind într-un interval de doar nouă procente. Potrivit cercetării sociologice, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor sunt la acest moment primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță (25%) și primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu (23%).

Un sondaj CURS din 19 octombrie îl punea pe primul loc în intențiile de vot tot pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%.

Într-un sondaj Avangarde din 31 august, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu erau la egalitate, cu câte 25%, urmați de Cătălin Drulă cu 20% și de independenta Anca Alexandrescu cu 18%, în timp ce ceilalți candidați nu depășeau pragul de 5%.