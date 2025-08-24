Alegeri pentru Primăria Capitalei. Și PNL publică un sondaj, făcut de INSCOP: Tot Băluță e favorit. Două scenarii luate în calcul – Anca Alexandrescu sau George Simion. Ce scoruri au

Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, ar câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei dacă scrutinul s-ar desfășura duminica viitoare, potrivit unui sondaj INSCOP Research prezentat de PNL, duminică, la scurtă vreme după ce a apărut în spațiul public cercetarea CURS. Sondajul INSCOP analizează două scenarii – unul în care candidează George Simion din partea AUR, iar altul în care partidul este reprezentat de realizatoarea Realitatea TV Anca Alexandrescu.

Sondajul INSCOP a fost realizat î București, în august 2025, la comanda PNL. Eșantionul a cuprins 1.107 respondenți, iar marja de eroare este de +/-2,9%. Nu este menționată metoda de cercetare.

Duminică, dar mai devreme, a fost publicat un sondaj CURS care îl plasează tot pe Daniel Băluță în fruntea cursei pentru Primăria Capitalei. Potrivit cercetării, Cătălin Drulă (USR) s-ar clasa pe locul 2 cu 20%, iar Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) ar lua fiecare 11%.

Sondajul INSCOP, la comanda PNL. Clasamentul pentru Primăria Capitalei

Scenariul 1 – din partea AUR candidează Anca Alexandrescu. În aceste condiții, sondajul îl plasează pe prima poziție pe Daniel Băluță de la PSD, cu 26,2% (dintre cei 79,2% de respondenți care au exprimat o opțiune de vot).

Social-democratul este urmat de Ciprian Ciucu de la PNL, cu 23,8%. Anca Alexandrescu, din partea AUR, s-ar situa pe poziția a treia, cu 21,2% din voturi. Urmează Cătălin Drulă de la USR, cu 18,4% și Ana Ciceală din partea SENS, cu 8,5%.

Sondaj INSCOP, prezentat de PNL duminică, 24 august 2025

Scenariul 2 – din partea AUR candidează George Simion. Daniel Băluță este tot pe prima poziție, cu un scor de 26,9%, dintre cei 80,4% dintre respondenți care au exprimat o opțiune de vot. În spatele lui se află Ciprian Ciucu, cu 23,6%, urmat de George Simion, cu 22%, Cătălin Drulă, cu 16,9% și Ana Ciceală, cu 8,5%.