Alegeri prezidențiale 2025. Exit poll-urile nu vor conține diaspora și lideri ai PSD sunt îngrijorați pentru Crin / „Ponta a luat mult de la noi, iar maghiarii nu au ieșit la vot” / Ce așteaptă ei

PSD se așteaptă ca Nicușor Dan să ia mai mult în diaspora și se întreabă dacă avansul lui Crin Antonescu va rezista.

„Sunt unii care mimează că totul e roz, dar avem mari emoții”, a mărturisit un om din PSD, într-un dialog confidențial cu HotNews, cu o oră înainte de comunicarea exit poll-urilor de la ora 21.

”Lumea e conștientă ca nu merge bine, mai ales că Ponta a luat mult din bazinul nostru, în defavoarea lui Crin Antonescu, asta ne spun oamenii din teritoriu”, a completat sursa. ”Liderii știu asta”. E vorba despre liderii Ciolacu, Grindeanu și Stănescu, care sunt la sediul tradițional al PSD din Kiseleff și vor pleca la sediu de campanie al lui Crin Antonescu pentru declarații, în jur de ora 22.

Prezența scăzută din bazinul electoral al UDMR este un alt motiv de îngrijorare, potrivit acelorași surse. Harghita are în jur de 41% prezență, iar Covasna are 38% prezență, ambele mult sub media națională, care era de de 47% în preajma închiderii urnelor.