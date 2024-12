Alegeri prezidențiale anulate. Ana Birchall: Primul tur nu trebuia validat pentru că era evident că a fost viciat

Ana Birchall, unul dintre candidații independenți care s-a înscris în cursa pentru Cotroceni, a declarat, la scurt timp după ce CCR a decis anularea întregului proces electoral, că trăim „zile interesante, istorice” și că este nevoie de calm pentru a analiza situația fără precedent.

„Cu adevărat trăim zile interesante, istorice: Curtea Constituțională tocmai a decis anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Conform Curții, tot procesul electoral se va relua în integralitate. De ce vine această decizie atât de târziu? Ce s-a întâmplat de ieri până azi? Care este motivarea CCR? Motivarea CCR este esențială pentru a lămuri aceste aspecte critice”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

Birchall crede că primul tur al alegerilor prezidențiale a fost viciat din cauza sondajelor de opinie și a presei cumpărate.

„Așa cum am tot spus, primul tur nu trebuia validat pentru că era evident că primul tur a fost viciat inclusiv prin manipulările sondajelor de opinie sau a părții cumpărate din mass media care nu au organizat dezbateri corecte cu TOȚI candidații, care au boicotat candidatura mea de exemplu refuzând dreptul românilor de a ști care sunt candidații, care le este adevăratul CV, fapte etc etc. Cred că în acest moment este important, este critic, să ne păstrăm calmul și să analizăm corect. Orice incitare la violență trebuie condamnată ferm!”, a mai spus Birchall.

Primul tur al alegerilor prezidențiale a fost anulat, prin decizia fără precedent luată de Curtea Constituțională vineri, conform comunicatului CCR.

Hotărârea vine cu două zile înaintea turului 2 al scrutinului, în care au intrat candidatul independent Călin Georgescu și candidata USR Elena Lasconi și în condițiile în care diaspora votează deja.

Până la ora 15, ora României, peste 33.000 de români din străinătate și-au exprimat opinia electorală.