Alegeri prezidențiale anulate parțial în Bosnia. Care este soluția pentru ieșirea din impas

Comisia electorală din Bosnia a anulat parţial, miercuri, rezultatele alegerilor prezidenţiale din Republica Srpska (RS, entitatea sârbă a ţării) din cauza ”neregulilor”, o decizie ce ar putea modifica rezultatul scrutinului organizat pentru desemnarea succesorului lui Milorad Dodik, transmite AFP, citată de Agerpres.

La finalul alegerilor anticipate din RS, marcate o participare slabă (35,5%), Sinisa Karan, candidatul sprijinit de Milorad Dodik şi de coaliţia aflată la putere, a obţinut 50,39% din voturi, faţă de 48,22% pentru Branko Blanusa, susţinut de mai multe partide de opoziţie, potrivit rezultatelor preliminare.

Diferenţa dintre cei doi candidaţi este de sub 10.000 de voturi, dintr-un total de aproximativ 450.000 de alegători care s-au prezentat la secţiile de votare.

Încă din ziua alegerilor, opoziţia a acuzat coaliţia aflată la putere de ”fraude” în cel puţin 100 de secţii, afirmând că acest lucru a fost ”determinant” pentru rezultatul scrutinului. Milorad Dodik, care conduce partidul său (SNSD), a respins aceste acuzaţii, iar recent a declarat că această ”istorie este încheiată” pentru el.

Comisia electorală (CIK) a decis la începutul lunii decembrie o renumărare a buletinelor de vot în peste 100 de birouri de votare, dintr-un total de 2.160, şi miercuri a anunţat anularea rezultatului în 136 dintre ele, în 17 localităţi, majoritatea la Doboj (nord), Zvornik (est) şi Laktasi (nord-vest), circumscripţia electorală a lui Dodik.

”În timpul acestor alegeri anticipate au fost constatate numeroase nereguli”, a declarat un raportor al CIK, Miso Krstovic.

Decizia CIK nu este definitivă şi poate fi contestată în termen de 48 de ore. Dacă ea va fi aprobată de justiţie, CIK va convoca un nou scrutin în birourile de votare contestate.

Acest scrutin a fost organizat după destituirea lui Dodik de către justiţia locală. Milorad Dodik (66 de ani) a primit în februarie interdicţia de a deţine funcţii publice timp de şase ani, o decizie confirmată în apel. El a fost găsit vinovat pentru nerespectarea deciziilor Înaltului Reprezentant internaţional, ce are misiunea de a veghea la aplicarea adecvată a Acordului de pace de la Dayton, semnat în urmă cu 30 de ani.

Bosnia este divizată în două entităţi autonome: Republica Srpska (RS) şi Federaţia croato-bosniacă.