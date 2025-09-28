Alegeri Republica Moldova. Prezență mai mică la vot în primele trei ore de la deschiderea urnelor, față de alegerile trecute 

Primii cetățeni moldoveni care voteaza la doua sectii din Bucuresti cu ocazia alegerilor parlamentare din Republica Moldova, in Bucuresti, 28 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Numărul cetățenilor din Republica Moldova care au votat până la ora 10:00 se ridică la peste 245.000 de persoane, 8,84%. Numărul este mai mic atât față de precedentele alegeri parlamentare, din 2021, cât și față de ultimele alegeri la care au participat moldovenii, cele prezidențiale, din 2024.

8,84% dintre cetățenii Republicii Moldova au votat în primele trei ore de la deschiderea urnelor, adică peste 245.150 de persoane.

Comparativ cu precedentele alegeri parlamentare, din 2021, prezența de la ora 10:00 este mai mică. În 2021, votaseră până la această oră peste 317.000 de cetățeni (11,23%).

Și comparativ cu cele mai recente alegeri din Republica Moldova, turul doi al alegerilor prezidențiale, din noiembrie 2024, prezența este mai scăzută. În 2024, când în turul doi se duelau Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo, până la ora 10:00 votaseră 287.000 de moldoveni, adică 10,42%.

