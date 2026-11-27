Aflat la putere din 2018, premierul Pedro Sanchez se va afla duminică în fața unui test: spaniolii vor decide la urne dacă merită un nou mandat.

Potrivit legii din Spania, este interzisă publicarea sondajelor de opinie în ultimele cinci zile de dinaintea alegerilor.

Cu toate acestea, liderul socialist a insistat vineri că datele interne indică faptul că partidul său va obține cele mai multe voturi, ceea ce îi va permite să-și asigure realegerea în funcție cu sprijinul aliaților mai mici de stânga.

Sanchez a declarat vineri că este convins că va obține o majoritate de stânga în cadrul alegerilor parlamentare anticipate, în ciuda rezultatelor nefavorabile din sondajele de opinie, în timp ce partidele politice se pregăteau să-și încheie campania electorală înaintea scrutinului de duminică, conform Reuters.

„Nu-mi pot imagina că am putea pierde”, a precizat premierul Spaniei la postul de radio SER, adăugând că alegătorii de stânga se mobilizează din ce în ce mai mult pentru a se prezenta la urne în număr mare, o condiție esențială pentru obținerea unei majorități progresiste care să abordeze probleme precum criza profundă a locuințelor cu care se confruntă țara.

Cu toate acestea, aproape toate sondajele publicate înainte de interdicție arătau un avantaj clar pentru o potențială coaliție între Partidul Popular conservator și formațiunea de extremă dreapta Vox, care urmăresc să-l înlăture pe Sanchez după opt ani la putere.

Dezbatere aprinsă înainte de scrutin

În cadrul unei dezbateri cu patru participanți, care a avut loc joi seara și la care au participat atât liderii opoziției, cât și candidatul Frontului Larg de extremă stânga, Sanchez a adoptat un ton mai combativ decât în confruntarea de săptămâna trecută cu liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, care a fost considerat la momentul respectiv câștigătorul.

Sanchez a făcut echipă cu partenera sa de coaliție, Ada Colau, din partea Frontului Larg, pentru a-i critica dur pe Feijoo și pe Santiago Abascal, de la Vox, cu privire la propunerile pe care Sanchez le-a descris ca reprezentând „o întoarcere în trecut”.

Atât Sanchez, cât și Colau l-au criticat dur pe Abascal pentru că a refuzat, în timpul dezbaterii, să condamne violența bazată pe gen și l-au acuzat pe Feijoo că a făcut o remarcă sexistă atunci când s-a referit la Colau ca fiind „cea mică și tăcută”, pe fondul a ceea ce el a descris ca fiind lipsa de critică din partea acesteia față de modul în care guvernul a gestionat inundațiile soldate cu morți din 2024.

„Dacă am deranjat pe cineva, îmi retrag (remarca), desigur”, a declarat Feijoo ulterior, criticând în același timp ceea ce a numit „teatralitatea” rivalilor săi.

Partidele vor organiza vineri seară mitinguri electorale, socialiștii și Frontul Larg alegând Madridul pentru evenimentele lor, în timp ce PP și Vox au optat pentru Sevilla și, respectiv, Valencia.

Spaniolii au o „zi de reflecție” în ajunul votului. Așadar, sâmbătă campania electorală, mitingurile și publicitatea politică sunt interzise, pentru ca alegătorii să-și poată cântări opțiunile înainte de a se prezenta la urne.