Alegeri SUA. Amenințare directă la adresa administrației Trump de la șeful democraților din Camera Reprezentanţilor, după preluarea puterii în Congres

Liderul democraților din Camera Reprezentanților din Statele Unite s-a angajat să folosească majoritatea de care va dispune pentru a-i urmări în justiție pe politicienii pe care îi consideră vinovați de „corupție fără precedent”, scrie AFP.

„Îi vom trage la răspundere pe cei care au adus asupra acestei țări o corupție fără precedent”, a declarat Hakeem Jeffries în fața susținătorilor săi. Cel care este considerat favorit pentru a prelua conducerea Camerei, după majoritatea confortabilă obținută de tabăra sa, nu l-a menționat direct pe Donald Trump.

„Dacă persoanele care ocupă funcții înalte se concentrează exclusiv pe îmbogățirea personală, a familiei, a prietenilor sau a donatorilor lor, acestea nu se dedică îmbunătățirii condițiilor de viață ale poporului american”, a afirmat el.

De la întoarcerea sa la Casa Albă, Donald Trump, care amestecă foarte deschis afacerile statului cu interesele sale personale, și-a văzut averea crescând, dar respinge acuzațiile de conflict de interese și de corupție.

Hakeem Jeffries a salutat valul democrat de la alegerile de la jumătatea mandatului, pe care l-a pus în paralel cu cheltuielile colosale angajate de donatorii republicani.

„Cei bogați, cei înstăriți și cei cu relații au încercat să cumpere aceste alegeri, dar poporul american a reacționat cu fermitate și a arătat clar că America nu este de vânzare”, a mai spus democratul.

„Poporul american și-a exprimat voința și a arătat clar că s-a săturat de extremism, s-a săturat de corupție”, a declarat el.

„America s-a întors”, a asigurat liderul democrat, afirmând totodată că este „conștient” de faptul că tabăra sa trebuie să „aducă schimbări radicale”.

Democrații vor prelua majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, într-o victorie răsunătoare și istorică, potrivit proiecțiilor CNN. Toate informațiile despre alegerile cruciale din SUA sunt transmise LIVETEXT de HotNews.