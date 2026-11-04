Alegeri SUA: Bruce Springsteen stârnește reacții intense după o intervenție de ultimă oră

Legenda rockului s-a confruntat cu critici din partea unor utilizatori ai rețelelor sociale după ce l-a susținut pe candidatul democrat la Senat, Abdul El-Sayed, ceea ce i-a determinat pe fanii furioși să-l acuze pe „The Boss” că a depășit o limită politică, relatează Fox News în noaptea alegerilor din SUA.

Springsteen, care nu s-a ferit niciodată de politică, l-a luat în vizor pe președintele Donald Trump în declarația sa de susținere a lui El-Sayed, prezentându-l pe candidatul progresist ca pe un apărător al democrației americane.

„Dr. El-Sayed este un luptător pentru Constituția noastră americană, este un luptător pentru democrația noastră americană și este un luptător împotriva conducerii corupte, fără respect pentru lege și antiamericane care se află în prezent la Casa Albă. De aceea îi susțin cauza 100%. Bruce Springsteen”, a scris cântărețul pe rețelele sociale.

Bruce Springsteen a fost criticat de fani după ce l-a susținut pe Abdul El-Sayed, candidatul democrat la Senat din Michigan, unii calificând sprijinul politic al legendei rockului drept „de neiertat”.

Criticii s-au întrebat de ce cântărețul născut în New Jersey îl susține pe El-Sayed, având în vedere controversele legate de asocierile politice ale candidatului și de pozițiile sale față de Israel.

„Bruce Springsteen, tipul care a petrecut 40 de ani câștigând bani din «Born in the USA», a postat în sfârșit, după doi ani de tăcere, doar pentru a-l numi pe un președinte american ales «corupt, fără respect pentru lege și antiamerican», în timp ce se ține de braț cu Abdul El-Sayed, același om care a făcut campanie alături de Hasan Piker (streamerul care a spus că America merita atacurile din 11 septembrie) și care încă nu poate scăpa de întrebările legate de Frăția Musulmană referitoare la propria sa familie.”, a sunat una dintre critici.

Bruce Springsteen s-a manifestat de mulți ani ca unul dintre susținătorii democraților. El este prieten apropiat cu fostul președinte Barack Obama.