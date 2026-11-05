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Alegeri SUA: „No kings”, dar și „No woke”. Ce ar însemna pentru România să ne păcălim încă o dată cu exagerările corectitudinii politice 

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Progresul României nu va veni de la James Talarico și Abdul El-Sayed, așa cum nu a venit de la Donald Trump și JD Vance. Noi avem ceva mult mai greu de făcut.