„L-am învins pe Goliat”. Discursul antologic al texanului James Talarico pentru Elon Musk și „toți mega-donatorii miliardari”, după o victorie istorică

„Am obosit să fim divizați de alții care, cu banii și puterea algoritmilor rețelelor sociale vor să vedem doat ce ne separă și nu ce ne unește. Așa că în această seară le-am trimis mesajul: nu ne lăsăm cuceriți!”, a spus democratul James Talarico, marți seara, la Austin, după ce a câștigat cursa pentru Senat în Texas.

James Talarico a devenit marți seară primul democrat ales în Senatul SUA pentru a reprezenta Texasul în ultimii 38 de ani şi primul democrat ales la nivel statal din 1994.

În discursul său după victorie, Talarico a citat din Biblie, făcând referire la celebra poveste din Vechiul Testament despre confruntarea dintre David și Goliat.

„Tocmai am transmis un mesaj tuturor mega-donatorilor miliardari, tuturor mega-donatorilor triliardari, tuturor apărătorilor corupți ai acestui sistem politic defectuos, din acest stat, din această țară: puterea aparține poporului”, a spus el.

„Cel mai bogat om din lume, cel mai puternic om din lume și întreaga elită politică de la Washington au fost împotriva noastră. Dar oamenii din Texas au fost praștia mea, iar în această seară l-am învins pe Goliat!”, a adăugat James Talarico.

Prin această ultimă remarcă, Talarico a făcut trimitere directă la Elon Musk, cel mai bogat om din lume și primul trilionar al planetei. Averea sa este estimată de Forbes la peste 900 de miliarde de dolari. Musk a fost cel mai mare donator din aceste alegeri, după ce a investit peste 200 de milioane de dolari în fonduri politice care au sprijinit campania candidaților republicani.

Talarico și-a axat campania pe „iubirea față de vecinul tău”. El a explicat și în discursul victoriei că „iubirea nu înseamnă să fii slab, ci să stai între agresat și agresor și exact asta am făcut noi astăzi, în alegerile din Texas”.

El a spus că „cei puternici vor să ne uităm cu teamă unul la altul, în stânga și în dreapta, ca să nu ne uităm la ei”. El a spus că puternicii zilei „vor să ne țină furioși și divizați”, pentru că unitatea este un pericol pentru controlul pe care-l exercită. „Dar ura este plictisitoare, ura este previzibilă, doar iubirea și înțelegerea sunt creative”, a mai afirmat senatorul democrat.

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Democrații vor prelua majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, într-o victorie răsunătoare și istorică, potrivit proiecțiilor CNN.

Pe lângă un loc în Senat în Texas, victoriile democrațiile includ și câștigarea unui loc în Senat în Carolina de Sud, unde Trump câștigase cu 18 puncte în 2024, precum și o victorie în Kansas, care nu mai alesese un senator democrat din 1932.

Cine este James Talarico

La doar 37 de ani, James Talarico devine cel mai tânăr membru al Senatului SUA. El a absolvit Universitatea din Texas la Austin, deține un masterat în educație la Universitatea Harvard și a urmat studii de seminarist presbiterian, potrivit site-ului său.

Talarico nu era foarte cunoscut în Texas înainte de a-şi lansa campania în septembrie anul trecut. Însă şi-a câştigat susţinători atât în Texas, cât şi la nivel naţional, după ce şi-a pus credinţa în centrul mesajului său şi şi-a extins discursul către alegătorii independenţi şi republicani.

Înainte de a intra în politică, el a lucrat ca profesor de limba engleză la o școală publică din San Antonio și a activat ca deputat în Camera Reprezentanților din Texas, unde s-a remarcat prin legi de reformare a sistemului școlar.

Potrivit profilului său biografic publicat de Encyclopaedia Britannica, noul senator este descris ca un creștin devotat cu un stil de viață profund texan, care conduce o camionetă și poartă cizme de cowboy.