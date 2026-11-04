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Actualitate

„L-am învins pe Goliat”. Discursul antologic al texanului James Talarico pentru Elon Musk și „toți mega-donatorii miliardari”, după o victorie istorică

Cristina Stoian
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„Am obosit să fim divizați de alții care, cu banii și puterea algoritmilor rețelelor sociale vor să vedem doat ce ne separă și nu ce ne unește. Așa că în această seară le-am trimis mesajul: nu ne lăsăm cuceriți!”, a spus democratul James Talarico, marți seara, la Austin, după ce a câștigat cursa pentru Senat în Texas.

  • „Oamenii au obosit de atâta înfruntare și au înțeles că adevărata luptă din SUA și din întreaga lume nu e între stânga și dreapta, ci între cei de sus și cei de jos, care vor să ne dezbine în continuare”.
  • Cine este și ce a spus James Talarico, cel care poate fi numit, fără exagerare, marele performer al alegerilor americane.