Alegeri SUA: „Noapte îngrozitoare” pentru „titanii din Silicon Valley, care își sapă buncăre”. De ce?

Victoria democraților în alegerile de marți este un mesaj nu doar pentru Partidul Republican și pentru Donald Trump, dar și pentru oamenii de afaceri din domeniul tehnologiei, care au investit sute de milioane de dolari în susținerea candidaților conservatori.

Rezultatele scrutinului de marți din SUA au reprezentat o lovitură pentru oamenii de afaceri din domeniul tehnologiei și pentru grupurile de interese corporative care au investit sute de milioane de dolari în susținerea candidaților republicani ce ar putea fi favorabili proiectelor privind centrele de date pentru AI, cred unii observatori.

Miliardarii din domeniul tehnologiei, precum Elon Musk, și investitorii Marc Andreessen și Ben Horowitz au investit sume fără precedent în aceste alegeri.

Ce s-a întâmplat? Adversarii lor, candidații care militează pentru siguranța AI și criticii construcției de centre de date au înregistrat victorii importante.

CNBC a vorbit despre „o noapte îngrozitoare” pentru titanii din tech.

Înfrângerea lui Elon Musk

Texasul, un stat important pentru proiectele de construcție a acestor centre de date, a fost un câmp major de bătălie politică, iar republicanii au pierdut.

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a cheltuit o sumă uriașă pentru a încerca să-l ajute pe Ken Paxton să fie ales în Senat. Musk l-a susținut de asemenea pe guvernatorul Greg Abbott, în căutarea unui nou mandat.

În total, în întreaga țară, Musk a cheltuit 445 de milioane de dolari.

Paxton, Abbott și Musk au fost învinși.

De fapt, cheltuielile lui Musk, scrie CNBC, s-ar putea să fi devenit o povară, întrucât alegătorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la corupția guvernamentală și la influența crescândă a miliardarilor în sondajele la ieșirea de la urne.

Învingătorii, cu ochii pe miliardari

Democratul James Talarico, care l-a învins pe Paxton, l-a atacat în repetate rânduri pe Musk în campania electorală, acuzându-l că încearcă să-și cumpere „propriul său senator al Statelor Unite”.

Gina Hinojosa, noua guvernatoare democrată a statului, a fost și ea critică la adresa proiectelor companiilor din domeniul tehnologiei. Ea a militat pentru o pauză în ceea ce privește noile proiecte până când statul va adopta reguli mai stricte.

Victoria ei le conferă democraților o influență mai mare asupra politicii Texasului în privința extinderii acestor proiecte, deși legislatura statului rămâne în mâinile republicanilor.

Alți politicieni democrați victorioși au luat de asemenea la țintă miliardarii aflați în strânsă legătură cu politica.

„Rezultatele din această seară sunt un semnal de alarmă pentru grupurile de interese corporative și miliardarii care au manipulat economia”, a declarat democratul Chris Pappas, care l-a învins pe fostul senator republican John Sununu, câștigând un loc vacant în Senat în New Hampshire.

Alte victorii democrate împotriva intereselor companiilor tehnologice

Fostul senator democrat Sherrod Brown, îndepărtat din Congres în 2024, inclusiv cu ajutorul industrriei criptomonedelor, a câștigat marți cursa pentru Senat în Ohio, în ciuda cheltuielilor de 55 de milioane de dolari îndreptate împotriva sa de către comitetele de acțiune politică (PAC) din domeniul criptomonedelor, scrie site-ul San Francisco Standard.

Brown a făcut din lupta împotriva costurilor crescânde ale energiei asociate centrelor de date pentru AI un punct central al campaniei sale populiste și a promis că „se va opune marilor companii din domeniul tehnologiei” dacă va fi ales.

O altă înfrângere șocantă pentru industria AI a fost cea suferită de Darline Graham, care a pierdut cursa pentru Senat în Carolina de Sud în fața democratei Annie Andrews.

Graham strânsese milioane de la comitetele de acțiune politică (PAC) pro-AI, printre care American Mission și Building the Future. Andrews a profitat de aceste donații, poreclind-o pe Graham „Data Center Darline” și solicitând un moratoriu de doi ani asupra construcției de centre de date în stat.

„Titanii din Silicon Valley, care își sapă buncăre”

Între timp, o serie de susținători ai reglementării AI au câștigat alegeri strânse pentru Congres.

În Colorado, Manny Rutinel, inițiatorul unei legi statale care viza companiile de AI, l-a învins pe republicanul în funcție. În Kansas, susținătorul reglementării și democratul Adam Hamilton a făcut același lucru.

Senatorul din Georgia, Jon Ossoff, a abordat și el preocupările legate de siguranța AI în discursul de victorie de marți seara, menționându-i în mod specific pe „titanii din Silicon Valley, care își sapă buncăre și avertizează că inteligența artificială pe care o creează riscă să ducă la dispariția omenirii”.

Iar reprezentantul Greg Casar, președintele Grupului Progresist din Congres, i-a îndemnat deja pe democrați să facă din AI o prioritate absolută în viitor, afirmând într-o declarație că Congresul ar trebui „să investigheze modul în care aceste companii pun în pericol locurile de muncă, libertatea și viețile americanilor”.

Alți candidați favorabili industriei AI au câștigat alegerile.

Cu toate acestea, oponenții industriei păreau să interpreteze rezultatele alegerilor ca pe o victorie clară.

Ce urmează?

Rezultatul este pe cale să remodeleze relația sectorului tehnologic cu Washingtonul, crede CNBC.

Un Congres mai ostil va intensifica probabil supravegherea companiilor din domeniul tehnologiei și a extinderii centrelor de date pentru inteligența artificială.

Piețele au reacționat pe măsură ce amploarea câștigurilor democraților a devenit evidentă: contractele futures pe indicele Dow au scăzut, iar contractele futures pe indicele S&P 500 au înregistrat o scădere marți seara.

Trump a făcut din construirea rapidă a centrelor de date o prioritate economică și de securitate națională.

Morgan Stanley estimează că giganții tehnologici vor cheltui peste 1 trilion de dolari pe proiecte de investiții în 2027, chiar dacă extinderea acestora se confruntă cu o opoziție din ce în ce mai puternică din cauza facturilor la electricitate, a consumului de apă și a costurilor de infrastructură.

Nivelul de opoziție este mai ridicat în rândul democraților decât în rândul republicanilor, dar există o majoritate a americanilor care nu vor astfel de centre în comunitățile lor.

Anchete în Congres

Pentru unii, precum Musk, problemele ar putea fi mai directe.

Cel mai bogat om din lume a devenit o posibilă țintă pentru mai mulți democrați care au identificat deja multiple direcții de anchetă în Camera Reprezentanților.

Printre acestea se numără mandatul lui Musk în fruntea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, contractele de miliarde de dolari ale companiilor sale cu guvernul federal și – cel mai recent – posibilul său rol în restricționarea accesului crucial la internet al armatei ucrainene.