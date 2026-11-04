După aproape un milion de voturi numărate în Mississippi, diferența între candidatul democrat și cel republican este de doar 43 de voturi. Ce curse nu au fost încă decise în alegerile din SUA

În Senat, unde au fost în joc 35 de mandate din 100, mai sunt de numărat voturile din două curse: Alaska și Mississippi. Democrații au obținut, până acum, 54 de mandate, în timp ce republicanii au 44.

Cu 96% din voturi numărate, diferența dintre candidatul democrat și senatoarea republicană în funcție este de doar 43 de voturi în Mississippi, potrivit CNN.

Scott Colom are 462.821 de voturi, în timp ce Cindy Hyde-Smith a adunat 462,778. Cursa va fi decisă abia după ce sunt numărate toate voturile.

Sistem diferit de vot în Alaska

În Alaska, candidata democrată Mary Pelota are 102.701 de voturi (48,2%), în timp ce senatorul republican în funcție Dan Sullivan are 102.075 (47.9%). Au fost numărate doar 74% din voturi.

Chiar dacă Pelota va rămâne în frunte în Alaska acest lucru nu îi va aduce mandatul. Legile electorale din Alaska spun că dacă niciun candidat nu obține majoritatea de 50%, atunci rezultatul alegerilor va fi stabilit prin votul preferențial. Mai exact, pe buletin, alegătorul îi ordonează pe candidați după preferință.

Mai întâi se numără doar prima opțiune. Dacă niciun candidat nu obține peste 50%, se trece la numărarea preferențială, iar candidatul de pe ultimul loc este eliminat. Buletinele celor care l-au votat pe primul loc pe candidatul eliminat nu se pierd. Ele trec la următorul candidat clasat pe acele buletine care este încă în cursă.

Procesul se repetă, eliminând de fiecare dată ultimul clasat, până când un candidat are majoritatea voturilor rămase în joc.

Zeci de de mandate în joc la Camera Reprezentanților

În Camera Reprezentanților din SUA, unde toate cele 435 de locuri erau în joc în cadrul acestor alegeri, mai sunt încă 68 care nu au fost încă confirmate.

Democrații au câștigat până acum 228 de locuri, depășind deja cu mult cele 218 necesare pentru a obține majoritatea, și au preluat 25 dintre acestea de la republicani.