Alegeri SUA: Un puternic democrat i-a adresat un mesaj din două cuvinte lui Trump

„Angajați-vă avocați” a scris reprezentantul democrat Robert Garcia din California pe platforma X în una dintre cele mai rele nopți din istoria recentă a Partidului Republican.

Alegerile americane sunt încă în derulare, la ora 5:45, când această știre este publicată. Dar câteva lucruri sunt certe. Democrații vor avea o majoritate semnificativă în Cameră și au mari șanse să ia și Senatul.

În aceste momente a apărut mesajul „LAWYER UP” (Angajați-vă avocați), pe platforma X, scris de reprezentantul democrat Robert Garcia.

Mesajul a fost interpretat de media și comentatorii politici din SUA ca un avertisment direct adresat președintelui Donald Trump, apropiaților acestuia și unora dintre republicanii care l-au însoțit în afacerile private, făcute în timpul administrației sale.

Garcia urmează să preia conducerea puternicei Comisii de Supraveghere a Camerei (House Oversight Committee). Democratul a spus în mod repetat că că democrații își vor folosi noile prerogative (inclusiv dreptul de a emite citații legale) pentru a lansa investigații majore, având ca prioritate principală verificarea acuzațiilor de corupție legate de familia lui Donald Trump și administrația republicană.

Creșterea averii personale prin afaceri în care a folosit puterea și relațiile politice, de la criptomonede și până la cadourile precum un avion Boeing, au devenit una dintre căile de campanie folosite de democrați în aceste alegeri. Potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne, citate de presa americană, corupția a fost una dintre temele care a fost corelată cu acest rezultat istoric pentru democrați.