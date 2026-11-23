Cele două principale partide de dreapta din Spania par să fie aproape de a obține o majoritate parlamentară în urma alegerilor de duminică, în ciuda creșterii recente în sondaje a socialiștilor prim-ministrului Pedro Sanchez, au arătat luni sondajele de opinie.

Spaniolii merg duminică la urne pentru a decide dacă premierul Pedro Sánchez, aflat la putere din 2018, merită un nou mandat pentru a-și continua politicile „progresiste” sau dacă puterea trebuie predată unei coliții de dreapta, formată de Partidul Popular (PP) al lui Alberto Núñez Feijóo și de gruparea de extremă-dreapta Vox.

Aproape toate sondajele sugerează că guvernul de dreapta este cea mai probabilă variantă, scrie Reuters.

Un sondaj realizat de institutul de sondaje 40dB pentru El País, pe baza a 7.500 de interviuri, a indicat că PP ar obține între 127 și 136 de mandate (31,8%), urmat îndeaproape de socialiști, cu 116-127 de mandate (30,9%), iar Vox ar obține între 51 și 61 de mandate (17,3%).

Un sondaj Ipsos realizat pentru ziarul La Vanguardia de duminică, pe baza a 1.999 de interviuri, a indicat că PP ar obține 127 de mandate și 30,3% din voturi, Partidul Socialist 119 mandate și 29,8%, iar Vox 63 de mandate.

Institutul public de sondaje CIS a rămas o excepție majoră, estimând că stânga în ansamblu, inclusiv alianța stângii radicale Frente Amplio și partidele regionale, ar putea încă să se impună.

Pe baza a 8.034 de interviuri, sondajul său a indicat că Socialiștii ar obține 34,4% din voturi, cu mult înaintea PP, care ar avea 24,9%, și a Vox, cu 15,6%.

Luptă până în ultimul moment. Sánchez are însă un handicap

Sánchez se află în urmă în sondaje de mai bine de un an și speră să convingă alegătorii nehotărâți de stânga să iasă la vot pentru a vota pentru ca partidul său să termine pe primul loc scrutinul.

El se uită spre victoria electorală obținută în urma unei reveniri spectaculoase de către Luiz Inácio Lula da Silva în Brazilia, luna trecută, ca sursă de inspirație.

Liderul conservator spaniol Alberto Nunez Feijoo. FOTO: Jose JORDAN / AFP / Profimedia

Însă Sánchez are o problemă majoră: aliații săi din stânga radicală au scăzut mult în sondaje și o eventuală coaliție ar fi extrem de greu de alcătuit.

Dacă alianța Sumar obținea în jur de 12% la alegerile precedente, formațiunea succesoare, Frente Amplio, adună doar în jur de 6%. Podemos, un alt partid al stângii radicale, nu s-a alăturat Frente Amplio și are în jur de 2%.

O economie solidă

La prima vedere, o înfrângere a socialiștilor ar putea părea surprinzătoare, scrie The Economist.

După cum Sánchez nu obosește să sublinieze, în cei opt ani de mandat economia Spaniei a crescut de peste două ori mai repede decât media zonei euro.

El a majorat salariul minim cu 66%. Șomajul a scăzut la cel mai redus nivel din 2008 (deși, la 10,2%, rămâne mult peste media europeană). Profiturile companiilor și bursa se află la niveluri record.

La fel și veniturile fiscale: premierul se laudă că a transferat sume record către guvernele regionale pentru sănătate și educație.

Dar mulți spanioli suferă

Motivele pentru nemulțumirea spaniolilor sunt însă evidente. O mare parte din creșterea economică provine din sporirea forței de muncă prin imigrație.

Rafael Doménech, de la banca BBVA, a observat pentru The Economist că salariile reale și productivitatea abia au crescut din 2018.

Iar costurile locuințelor au crescut mult mai repede decât inflația.

Sánchez i-a primit cu brațele deschise pe imigranți (populația a crescut cu 3,2 milioane în timpul mandatului său), dar nu a reușit să le asigure locuințe. Banca Spaniei estimează un deficit de 750.000 de locuințe.

O mare parte din creșterea veniturilor statului datorată imigrației a fost înghițită de sistemul generos de pensii, care îi costă pe contribuabili cel puțin 50 de miliarde de euro pe an.

Investițiile publice rămân scăzute după standardele UE, în ciuda injecției de fonduri europene de redresare. Două accidente feroviare mortale pe liniile de mare viteză în acest an indică lipsa cheltuielilor pentru întreținere.

Criza locuințelor

Criza locuințelor este una dintre problemele spaniolilor, alături de imigrație, corupție și, mai nou, după două accidente cu trenuri de mare viteză, problema siguranței pe calea ferată.

Premierul a convocat alegeri anticipate tocmai pe fondul crizei locuințelor.

În septembrie, un dezvoltator imobiliar a evacuat o chiriașă vârstnică din casa în care locuise timp de 70 de ani, un gest care a declanșat demonstrații ample.

După ce opoziția a respins propunerile lui Sánchez de plafonare a chiriilor și de limitare a evacuărilor, acesta a convocat alegeri anticipate.

Însă locuințele nu vor fi tema centrală a alegerilor, a spus sociologul Ignacio Urquizu pentru The Economist. Scrutinul este mai degrabă „un referendum privind dorința oamenilor de a schimba sau nu guvernul”, adică un referendum despre Sánchez și bilanțul său.

Cazuri răsunătoare de corupție

De-a lungul mandatelor, Sánchez și-a atras o mulțime de critici.

Separatiștii catalani pe care premierul i-a curtat pentru a încropi o majoritate s-au dovedit aliați nesiguri, ceea ce l-a împiedicat pe Sánchez să adopte un buget – nu a mai făcut asta din 2023, deși Constituția o cere.

Oponenții săi îl acuză de dispreț față de parlament și că guvernează mai degrabă ca un peronist argentinian decât ca un social-democrat european.

Unii alegători socialiști s-au întors împotriva lui Sánchez din cauza dosarelor de corupție în care este implicat cercul său apropiat.

Cele mai puțin grave sunt acuzațiile de trafic de influență la adresa soției sale, Begoña Gómez (care neagă orice faptă ilegală). Mai important, un fost ministru al transporturilor și lider de partid, care a angajat lucrătoare sexuale pe statul de plată al instituțiilor publice, execută o pedeapsă cu închisoarea pentru luare de mită.

Un judecător investighează o fostă membră a aparatului de partid, acuzată că ar fi încercat să mituiască și să amenințe procurori și comandanți de poliție.

„Oamenii nu se pot hrăni cu PIB-ul”

Sánchez și Feijóo s-au confruntat joi, 19 noiembrie, în singura dezbatere televizată față în față, iar premierul, au observat comentatorii, a fost neașteptat de lipsit de combativitate în fața criticilor neîncetate ale liderului opoziției.

În primele minute ale dezbaterii, care s-a axat în principal pe economie, Feijoo și-a acuzat adversarul că „a zdrobit clasa de mijloc”.

Când prim-ministrul a enumerat rezultatele economice solide ale Spaniei, scrie Le Monde, Feijoo a răspuns: „Oamenii nu se pot hrăni cu PIB-ul”.

Scuzele premierului

Premierul a fost nevoit să își ceară scuze pentru scandalurile de corupție care i-au afectat cercul apropiat.

„Guvernul meu a comis greșeli. Am avut încredere în oameni în care nu ar fi trebuit să am”, a spus el, cerând iertare pentru cazurile de corupție.

Și, nu în ultimul rând, a fost în defensivă și pe tema accidentelor de tren.

„Dacă trebuie să-mi cer scuze și să cer iertare familiilor victimelor accidentelor de la Adamuz și Urda, desigur că o voi face, pentru că este o durere pe care o port cu mine”, a spus el.

„Mai puțin Trump și mai multe trenuri”

Sánchez a încercat să profite de părțile dezbaterii axate pe politica externă pentru a reveni pe un teren sigur, prezentându-se ca un lider progresist respectat la nivel internațional, care le ține piept lui Trump și extremei drepte globale – un contrast care ar putea găsi ecou în rândul spaniolilor, dintre care 87% au o părere nefavorabilă despre președintele SUA.

El a susținut că opoziția sa față de războaiele din Gaza și Iran a ajutat Spania să se consolideze ca un „far” într-o lume întunecată de ascensiunea extremei drepte și a „tehnocraților-oligarhi” care încearcă să submineze valorile democratice și progresul social.

Feijóo l-a ridiculizat însă pe Sánchez pentru că se concentrează mai mult pe afacerile globale decât pe preocupările cotidiene ale spaniolilor și a cerut „mai puțin Trump și mai multe trenuri”.

Vox se pregătește să intre la guvernare

În campanie, liderul conservator Feijoo a fost mult mai agresiv, fiind hotărât să nu fie depășit de partidul de extremă dreapta Vox și de liderul acestuia, Santiago Abascal.

Unele sondaje arată că 20% dintre alegătorii care acum trei ani au susținut PP au declarat că acum ar vota pentru Vox

Vox dorește să acorde prioritate spaniolilor în fața imigranților în ceea ce privește serviciile publice.

De asemenea, partidul pledează pentru „remigrare”, deși precizează că aceasta se referă doar la deportarea imigranților ilegali, nu și a celor aflați legal în Spania.

PP dorește să înăsprească controlul asupra imigrației, dar într-un mod mai puțin draconic. Cele două partide sunt în mare măsură de acord asupra unei agende economice bazate pe reduceri de impozite și cheltuieli, precum și asupra dereglementării.

Însă se vor lovi probabil de negocieri complicate privind alocarea ministerelor. PP și Vox guvernează deja în câteva regiuni, dar mâna Vox va fi întărită cel mai probabil de aceste alegeri.

Abascal, scrie The Economist, s-a moderat în anumite privințe. A renunțat la discursurile privind interzicerea avortului sau la atacarea drepturilor femeilor.

Ascensiunea Vox are șin posibil revers. teama de Vox a fost acum trei ani motorul reușitei socialiste, care deși s-a clasat pe locul doi, a reușit să rămână la guvernare.

Și acum, aproximativ 30% dintre alegătorii socialiști îl susțin pe Sánchez doar pentru a-l opri pe liderul Vox, Santiago Abascal.