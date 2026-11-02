Alegerile din Bulgaria, câștigate la mare distanță de Iotova. Ce spun ultimele date și numărul care a tot scăzut de la președintele Jelev și până acum

Iliana Iotova a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Bulgaria cu un mare avans față de contracandidatul său Andrei Ghiurov, potrivit institutelor de sondaje care au realizat o numărătoare paralelă a voturilor, transmite publicația bulgară de limba engleză Novinite, care notează și că procentul de prezență la vot a atins un minim istoric.

Toate agențiile de sondaje au raportat un avantaj clar pentru tandemul format din președinta interimară Iliana Iotova și Kiril Valchev față de perechea Andrei Ghiurov și Georgi Kandev.

Rezultatul oficial final este așteptat luni, odată cu numărarea voturilor.

Cum arată numărătorile paralele

Numărătoarea paralelă a 100% dintre voturi realizată de Market Links indică un scor de 57,4% pentru Iotova (61 de ani), față de 39,6% pentru Ghiurov (50 de ani), cu o rată de participare la vot de 29,1%.

Alpha Research a raportat în ultima sa numărătoare paralelă că Iotova și Valchev au obținut 57,4%, comparativ cu 39,6% pentru Ghiurov și Kandev.

Numărarea paralelă a 100% dintre voturi realizată de Trend indică un scor 58,1% pentru Iotova, un avans de 19,2 puncte procentuale față de tandemul advers, care a obținut 38,9%.

Ultima numărătoare realizată de Myara îi cotează pe Iotova și Valchev la 58,2% și pe Ghiurov și Kandev la 38,6%. Aceasta a raportat, de asemenea, că 3,2% dintre alegători au selectat opțiunea „Nu susțin pe nimeni” și a estimat rata de participare la vot la 27,2% la ora 20:00.

Numărarea paralelă realizată de Gallup, pe baza a 75% din voturi, a arătat că Iotova și Valchev conduceau cu 56,1%, comparativ cu 39,9% pentru Gyurov și Kandev, o diferență de peste 16 puncte procentuale.

Cum s-a prăbușit numărul de voturi pentru fiecare președinte

Cifrele ulterioare ale Alpha Research indicau, de asemenea, că procentul alegătorilor care au selectat opțiunea „Nu susțin pe nimeni” era de 3%. Agenția a estimat rata de participare la 29,1% la ora 20:00 și a precizat că 1.920.000 de persoane votaseră.

Rata de participare la vot ajunsese la 19,33% până la ora 16:00. Casele de sondaje se așteaptă ca cifra finală să se mențină puțin sub 30%. Participarea redusă a fost descrisă nu doar ca o consecință temporară a condițiilor meteorologice sau a organizării alegerilor, ci ca o dovadă a alienării persistente a publicului față de sistemul politic, afirmă Novinite

Cifrele istorice referitoare la alegerile prezidențiale anterioare subliniază amploarea acestui declin.

Jeliu Jelev a obținut 2.738.420 de voturi în 1992, în timp ce Petăr Stoianov a obținut 2.502.517 în 1996. Gheorghi Părvanov a obținut 2.043.443 de voturi în 2001 și 2.050.488 când a fost reales în 2006. Rosen Plevneliev a obținut 1.698.136 de voturi în 2011, în timp ce Rumen Radev a obținut 2.063.032 în 2016 și 1.539.650 în 2021.

Se estimează că Iotova va câștiga cu aproximativ 1 m- 1,1 milioane de voturi, un număr substanțial mai mic decât cel obținut de Jelev și succesorii săi la momentul alegerii lor.

Prezidențialele s-au ținut pe fondul loviturilor pe Marea Neagră

Alegerile prezidențiale au loc pe fondul unei serii de atacuri cu drone asupra navelor comerciale în largul coastei bulgare a Mării Negre în ultima lună, care au stârnit condamnări internaționale și îngrijorări cu privire la extinderea conflictului din Ucraina, notează Reuters.

Ambii candidați principali la președinție au condamnat atacurile. Prim-ministrul Rumen Radev, care o susține pe Iotova, a declarat că rezultatul atacurilor „este în beneficiul Federației Ruse”. Cei doi candidați au solicitat amândoi o soluționare diplomatică a războiului.

Iotova a devenit președinte interimar în ianuarie, după ce Radev a demisionat pentru a candida — și a câștiga — alegerile parlamentare pe o listă considerată de mulți analiști politici ca fiind favorabilă Kremlinului.

„Am votat pentru ca Bulgaria să fie un stat puternic într-o Europă puternică, dar și pentru ca Bulgaria să aibă propria politică externă și o voce atunci când trebuie să apere ceea ce contează cel mai mult — interesul național”, a declarat Iotova duminică.

În cadrul unei dezbateri televizate de joi, ea a spus din nou că pacea în Ucraina „nu poate fi obținută decât prin negocieri”.

Ghiurov, care a ocupat funcția de prim-ministru interimar în acest an, este susținut de partidele pro-occidentale și reformiste și și-a exprimat de mult timp sprijinul pentru Ucraina. „Rusia trebuie să pună capăt agresiunii sale pentru ca următoarele etape să poată fi parcurse”, a subliniat el.

„Să spunem care este țara din care provin amenințările”, a adăugat el, reproșându-i Iotovei că nu a menționat în mod direct Moscova.

În timpul mandatului său de prim-ministru, el a semnat un acord de cooperare în domeniul securității cu Kievul.