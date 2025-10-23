Alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică, 7 decembrie. Când va fi campania electorală și până când pot fi contestate candidaturile

Guvernul va aproba joi ca alegerile pentru primarul general al municipiului București, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din alte 12 localități să aibă loc în ziua de duminică, 7 decembrie 2025. Candidaturile pentru funcția de primar general al Capitalei și pentru cea de președinte al Consiliului Județean Buzău vor putea fi depuse în perioada 12-17 noiembrie, potrivit calendarului electoral.

Contestațiile împotriva acceptării sau respingerii unei candidaturi pot fi depuse până în data de 19 noiembrie 2025, iar soluționarea acestora se va face până cel târziu în 20 noiembrie 2025.

Campania electorală va începe în 22 noiembrie 2025 și se va încheia în data de 6 decembrie 2025, ora 7:00.

Tipărirea buletinelor de vot se va face pe 2 decembrie 2025.

Votul va începe în data de 7 decembrie 2025, de la ora 7:00 și se va încheia în aceeași zi, la ora 21:00.

La Primăria Capitalei sunt organizate alegeri după ce Nicușor Dan, reales primar general în iunie 2024, a demisionat după ce a fost ales președinte al României, în 18 mai 2025.

Alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău sunt organizate după ce fostul președinte Lucian Romașcanu (PSD) a fost numit membru din partea României la Curtea de Conturi Europeană.

Alegerile pentru primăria Capitalei: PSD, PNL și USR vor avea candidați separați

În ședința de marți a Coaliției, PSD și-a impus cerința în privința candidaturilor la Primăria Capitalei, astfel că cele trei partide (PSD, PNL, USR) vor avea candidați separați.

Acordul vine după ce PNL și USR au luat în calcul să aibă candidat comun pentru Primăria Capitalei, pentru a-și crește șansele și a nu fragmenta electoratul de dreapta. PSD nu a fost de acord, spunând chiar că s-ar ajunge ca social-democrații să fie izolați în coaliția de guvernare.

„Politic, noi am stabilit câteva condiții: ne dorim ori să avem un candidat comun, ori fiecare partid membru al acestei coaliții să aibă candidat propriu. Altfel, ne trezim într-o coaliție politică izolați față de ceilalți. Ceea ce ne-ar putea face să ne punem întrebări: «Ce mai căutăm în această coaliție?». Dacă se întâmpla lucrurile pe aceste coordonate, nu avem nicio problemă să organizăm alegerile”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, în 6 octombrie.

Organizarea alegerilor din București a fost un subiect de discuție aprins în cadrul coaliției de guvernare. USR a cerut organizarea acestora cât mai repede, iar PSD a cerut ca fiecare partid să aibă candidați separați. PSD a susținut că dacă PNL și USR fac alianță pentru Primăria București coaliția de guvernare se poate rupe.

Ce arată cel mai recent sondaj pe București

Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cu 25%, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%, conform unui sondaj publicat duminică, 19 octombrie.

Sondajul a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în perioada 8–17 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.072 de respondenți din București, cu o marjă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.