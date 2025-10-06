PSD pune condiții privind alegerile pentru Primăria Capitalei / Grindeanu: „Am intrat în această coaliție nu ca să fim tratați ca ruda săracă”. Replica USR

Organizarea alegerilor în Capitală continuă să fie un subiect de dispută în coaliție. PSD nu e de acord cu un candidat comun PNL-USR, în detrimentul unui candidat susținut de toate cele patru partide din alianță, în timp ce partidul condus de Dominic Fritz se opune ideii unui candidat unic al întregii coaliții. Săptămâna aceasta este ultima în care Guvernul ar putea adopta o hotărâre astfel încât alegerile să aibă loc la finalul lunii noiembrie.

Sorin Grindeanu a spus din nou, luni, la sediul PSD, că nu e de acord ca PNL și USR să aibă un candidat comun, în detrimentul unui candidat susținut de toate partidele, deci și de PSD.

Întrebat despre când vor avea loc alegerile pentru primarul Capitalei, Sorin Grindeanu a spus că este vorba despre decizii politice, luate în baza unor condiții care, în cazul în care nu sunt respectate, ar duce la izolarea PSD în coaliție.

„E vorba de decizii politice. Noi, politic, am decis să fim în această coaliție, noi, PSD. Și ceilalți au decis același lucru. Politic, noi am stabilit câteva condiții: ne dorim ori să avem un candidat comun, ori fiecare partid membru al acestei coaliții să aibă candidat propriu. Altfel, ne trezim într-o coaliție politică izolați față de ceilalți. Ceea ce ne-ar putea face să ne punem întrebări: «Ce mai căutăm în această coaliție?». Dacă se întâmpla lucrurile pe aceste coordonate, nu avem nicio problemă să organizăm alegerile”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu: „De bună-credință am intrat în această coaliție, nu ca să fim tratați ca ruda săracă”

În contextul în care săptămâna aceasta este ultima în care ar putea fi adoptată o Hotărâre de Guvern astfel încât alegerile să fie organizate la finalul lunii noiembrie, liderul PSD a fost întrebat dacă va fi luată o decizie în ședința de coaliție care va avea loc marți.

„Mâine, sper, dacă dânșii vor fi de acord cu condițiile noastre, care sunt condiții politice, evident”, a răspuns Grindeanu.

Liderul PSD a spus că aceste condiții, de a avea ori candidat separat, ori un candidat unic, vor fi scrise, dacă va exista un acord, ca o anexă la protocolul de guvernare.

„De bună-credință am intrat în această coaliție, nu ca să fim tratați ca ruda săracă și să fim puși la colț și facem alianțe numai când vrem noi”, a adăugat Sorin Grindeanu.

„E o discuție sensibilă”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a spus, luni, la Parlament că e nevoie ca decizia să fie luată rapid de coaliție:

„Eu cred că discuția va fi în coaliție și e important să se ajungă la un consens pe data alegerilor din București. Eu, personal, cred că alegerile ar trebui să aibă loc destul de rapid, pentru că este Capitala țării, nu cred că e nevoie de un termen foarte lung. Este o discuție sensibilă, pentru că e vorba despre o candidatură comună sau separată. Vom vedea cum se va decide”.

Legat de condițiile impuse de PSD cu privire la candidat, Abrudean a spus că „dacă nu există niciun progres, nu cred că e util să lungești luarea unei decizii. Se stabilește termenul de către Guvern și apoi se ia o decizie”.

USR: Candidat unic, o „idee toxică”

„Astăzi, suntem la borna de 136 de zile de când nu avem un primar legitim la Primăria Capitalei”, a spus, luni, la Parlament, liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie.

El a amintit că termenul de organizare a alegerilor prevăzut de lege este de 90 de zile de la vacantarea funcției: „Fără nicio altă întârziere, în această săptămână, Guvernul și coaliția din spatele Guvernului trebuie să decidă și să dea această Hotărâre de Guvern”.

Senatorul USR spune că „ideea nebunească” potrivit căreia cineva „s-ar putea supăra și și-ar lua jucăriile și ar pleca dintr-o coaliție de guvernare pentru că s-a respectat legea este absolut dementă”.

Ștefan Pălărie susține că PSD pune condiții imposibile, fiind o „idee toxică de a avea un candidat unic pe București”: „România nu mai este țara în care candidatul unic de pe vremea lui Ceaușescu să câștige «en fanfare»”.