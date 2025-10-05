Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia

Un avion F-16CJ Fighting Falcon al Forțelor Aeriene Poloneze, însoțit de două avioane Eurofighter EF-2000 Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, survolează Varșovia în timpul paradei de Ziua Forțelor Armate, 15 august 2025. Credit line: Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Polonia, membră a NATO, a declarat că a mobilizat avioane duminică dimineața pentru a asigura siguranța aeriană după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra Ucrainei, potrivit Reuters. Oficialii din țara invadată au anunțat că rachete și drone au lovit regiunea Lviv, în apropierea graniței cu Polonia.

„Avioanele poloneze și ale aliaților operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare aeriană terestre și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional al Poloniei într-o postare pe X.

Membrii NATO din flancul estic sunt în stare de alertă maximă după ce Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian în septembrie, iar observarea de drone și incursiuni aeriene, inclusiv în Copenhaga și Munchen, au dus la haos în aviația europeană.

Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis timp de câteva ore în timpul nopții, după ce sâmbătă seara au fost semnalate o serie de baloane care se îndreptau spre aeroport.

Potrivit serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24, duminică dimineața, zborurile comerciale foloseau rutele utilizate de obicei atunci când aeroporturile poloneze Lublin și Rzeszow, situate lângă granița cu Ucraina, erau închise.

Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent informațiile Flightradar24.

Pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA nu au existat anunțuri imediate cu privire la posibile perturbări ale zborurilor în Rzeszow și Lublin. Însă Eurocontrol, care supraveghează controlul traficului aerian european, a avertizat asupra întârzierilor mari în spațiul aerian gestionat de Polonia din cauza „situației din Ucraina”.

Alertă aeriană în toată Ucraina

Duminică dimineață, la ora locală 6, Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că întreaga țară se află sub amenințarea unor noi atacuri cu rachete rusești, după ore de alerte aeriene și avertismente privind atacuri cu drone și rachete.

Andrîi Sadovîi, primarul orașului Lviv – un oraș din vestul Ucrainei, situat la aproximativ 70 km de granița cu Polonia, a declarat că rachetele se apropiau de oraș după ce sistemele de apărare aeriană erau deja angajate intens în respingerea unui atac cu drone rusești.

Martorii Reuters au declarat că zgomotul care părea a fi produs de sistemele de apărare aeriană în funcțiune provenea din toate direcțiile.

Nu au existat informații imediate privind posibile daune și nu a existat nicio declarație din partea Rusiei.

Ambele părți au lansat atacuri aeriene pe tot parcursul războiului, cu scopul de a distruge infrastructura considerată crucială pentru eforturile generale de război, inclusiv instalațiile energetice și de transport.