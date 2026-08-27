Alertă aeriană în Tulcea la primele ore ale dimineții. Sistemele de apărare, trecute în stare de alertă



Un mesaj RO-Alert a fost emis joi dimineaţă, pentru zona de nord a judeţului Tulcea. Este a treia avertizare transmisă în 24 de ore.

08:58

Alerta aeriană a încetat la 08.35, a precizat MApN, într-o scurtă actualizare privind incidentul.

07:55

„În jurul orei 06:54 IGSU a emis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord şi est a judeţului Tulcea”, conform reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, scrie News.ro.

Ce spune MApN

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 3 km nord de Vâlcov, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat MApN.

Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în stare de alertă, potrivit sursei citate.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 06.54. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național”, a adăugat ministerul.

Alertă și în timpul serii

Şi miercuri seară autorităţile au emis mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, populaţia fiind avertizată privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi fiind sfătuită să se adăpostească.

Ministerul Apărării a precizat că a fost detectată o ţintă aeriană la nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, astfel că un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat pentru a monitoriza situaţia.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:00.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

O altă alertă a fost emisă de autorități miercuri în jurul prânzului.