Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, vineri dimineață, un mesaj RO-Alert, fiind avertizaţi cu privire la o posibilă incursiune a dronelor.

„La 10:32 a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, conform News.ro.

Cetăţenii au fost sfătuiţi să se adăpostească sau să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori.

„ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

MApN nu a făcut niciun anunț până la ora transmiterii acestei știri.