Un mesaj RO-Alert privind posibile incursiuni de drone a fost emis duminică, la puţin timp după miezul nopţii, pentru pentru zona de nord şi de est a judeţului Tulcea. Două avioane

„Alarmă aeriană. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă”.

Este mesajul pe care locuitorii din zona de nord şi est a judeţului Tulcea l-au primit la ora 00:46, a transmis ISU Tulcea, scrie News.ro.

După aproximativ două ore, alerta aeriană a încetat.

MApN a anunțat, într-un comunicat transmis duminică dimineață, că „a fost semnalată o ţintă aeriană la 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, Ucraina”.

A fost ridicate în aer două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, „aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, a mai transmis instituția.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian national, mai transmite MApN.