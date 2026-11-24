Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat, marți dimineață, o țintă aeriană la nord de municipiul Tulcea, în spațiul aerian ucrainean.



Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, potrivit MApN.

Totodată, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 11:11 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

„Locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiți să se adăpostească sau să rămână în case, departe de geamuri”, a transmis inițial ISU Tulcea.

„ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arăta în mesajul primit de populație.

Ulterior, reprezentanții inspectoratului pentru situații de urgență au anunțat că alerta aeriană în nordul județului Tulcea a încetat la ora 11:51.

Astfel de alerte aeriene sunt emise frecvent în localitățile românești de la granița cu Ucraina, pe fondul atacurilor cu drone lansate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.