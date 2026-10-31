Alertă ANM: Cod portocaliu de ploi și ninsori în weekend. HARTA zonelor vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu și atenționări Cod galben de vreme rea, valabile de sâmbătă până luni dimineață.

În intervalul 31 octombrie, ora 10:00 – 1 noiembrie, ora 10:00, este în vigoare primul Cod galben de ploi însemnate cantitativ în zona montană şi submontană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova.

În acelaşi timp, în Carpaţii Meridionali, la altitudini în general de peste 1.700 de metri, se vor semnala predominant ninsori şi strat de zăpadă. Cantităţile de apă acumulate vor fi de 25 – 40 l/mp şi izolat de peste 45 – 50 l/mp, iar pentru zonele înalte stratul de zăpadă va fi de 15 – 30 cm.

COD GALBEN de ploi însemnate cantitativ, în intervalul 31 octombrie, ora 10 – 01 noiembrie, ora 10. Sura: HARTA ANM

Cod portocaliu de duminică

În intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 – 2 noiembrie, ora 10:00, intră în vigoare avertizarea Cod portocaliu. În zona submontană şi montană, la altitudini mai mici de 1.700 de metri, a judeţelor Mehedinţi şi Gorj, va ploua important cantitativ şi se vor acumula 50 – 70 l/mp.

În același interval, va fi valabil un al doilea Cod galben de ploi în judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, în zona joasă a judeţelor Mehedinţi şi Gorj, dar şi în zona montană a judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara. În aceste areale va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25 – 35 l/mp, izolat de peste 40 l/mp.

COD PORTOCALIU de ploi importante cantitativ, în intervalul 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10. HARTA ANM

Strat de zăpadă de până la 30 cm

Totodată, în Carpaţii Meridionali, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă de până la 30 cm.

Conform informării meteorologice valabile de sâmbătă dimineaţă până luni dimineaţă, va ploua moderat cantitativ în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Munteniei, iar cantităţile de apă vor fi de 10…25 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

La munte, la altitudini în general de peste 1.700 m, vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare şi se va depune strat de zăpadă în general de 10…30 cm.

Rafale și viscol duminică

Pe 1 noiembrie (duminică) şi în noaptea de duminică spre luni (1/2 noiembrie), vântul va avea intensificări temporare în sudul şi sud-vestul teritoriului, cu viteze în general de 40…50 km/h. Pe crestele montane vor fi rafale de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea.

Meteorologii precizează că în regiunile sud-vestice şi sudice va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, moderat cantitativ.