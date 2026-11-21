Meteorologii au emis sâmbătă o alertă cod galben de ninsori viscolite, valabilă în zona înaltă de munte din mai multe județe, până mâine seară.

Potrivit ANM până duminică, la ora 20.00, la munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 80…100 km/h.

Sâmbătă, în nordul Carpaților Orientali, la altitudini în general mai mari de 1400 m, va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă de 5…10 cm, vântul va avea rafale cu viteze de 50…70 km/h, iar pe creste de 80…100 km/h. Vizibilitatea va scădea sub 100 m.

ANM menționează că sâmbătă, temporar vântul va avea intensificări în Moldova, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

Alerta cod galben de viscol valabilă în 21 noiembrie, ora 10 – 22 noiembrie, ora 20

Cum e vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că sâmbătă vremea se va menține caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 16…17 grade, iar cea minimă de 2…5 grade.

Și duminică, temperaturile se vor menține mai ridicate decât în mod obișnuit. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, în scădere față de ziua precedentă, va fi de 13…14 grade.