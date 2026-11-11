Cel puțin 300 de școli din Italia au fost evacuate miercuri după ce au primit același mesaj de amenințare cu bombă, a declarat ministrul Educației din Italia, citat de Reuters.

Amenințările vin într-un moment în care numeroase state din Europa au fost afectate de amenințări multiple cu bombă care au vizat supermarketuri, bănci de sânge, traficul aerian și posturi de televiziune.

Numărul școlilor afectate de amenințare este de așteptat să crească, a declarat ministrul Educației, Giuseppe Valditara, pentru televiziune La7.

„În urma unei alerte naționale privind o bombă, dorim să vă informăm că toți elevii au fost duși într-o zonă sigură și rămân sub supravegherea personalului didactic”, a comunicat o școală din Roma părinților prin intermediul unei aplicații de mesagerie.

Numărul mare de școli afectate „demonstrează cât de puțină credibilitate are amenințarea”, a afirmat Valditara.

E-mailul de amemințare era semnat „Mikhail Andropov, liderul Vilayatului din Misoginistan”, potrivit unei copii a mesajului consultată de Reuters. vilayat-ului Misoginistan”. Un vilayat este o diviziune administrativ-teritorială echivalentă cu o provincie, folosită istoric în Imperiul Otoman şi în prezent în mai multe state musulmane.

Același presupus autor și-a asumat responsabilitatea pentru amenințările cu bombă trimise vineri prin e-mail către redacții din Irlanda și Bulgaria.

Forțele de poliție italiene investighează cazul, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Roma.

Val de amenințări

Amenințările false au perturbat zeci de zboruri de pasageri în întreaga Europă, obligând unele aeronave să efectueze aterizări neprevăzute și determinând trimiterea unor avioane de vânătoare pentru a le escorta sau intercepta pe altele.

Nu au fost găsite dispozitive explozive, iar toate aeronavele au aterizat în siguranță.

Experții în securitate au declarat joi că amenințările prezentau caracteristicile unui „atac hibrid” coordonat, deși exista întotdeauna posibilitatea ca anumite persoane să lanseze amenințări imitându-le pe cele anterioare sau să acționeze din motive de nemulțumire personală.

Deși nicio țară nu a atribuit responsabilitatea pentru aceste amenințări, ele apar în contextul unui val de acte de sabotaj și tentative de sabotaj care au vizat obiective din întreaga Europă, de la stații electrice din Germania și instalații asociate apărării din regiunea baltică, până la frigiderele din supermarketuri din Franța și din alte țări, precum și aeroportul din Leipzig, Germania.