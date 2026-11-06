Amenințările cu bombă din Europa și-au găsit o nouă țintă. Birouri evacuate la Sofia și Dublin, Madridul vorbește despre un „război psihologic”

Redacții din Irlanda și Bulgaria au primit vineri prin email amenințări cu bombă din partea unei persoane care s-a prezentat drept „Mihail Andropov”. Aceasta a revendicat responsabilitatea pentru un val tot mai amplu de amenințări false care au perturbat zborurile de pasageri în întreaga Europă, transmite Reuters.

Mesajele, trimise către postul de televiziune bulgar Nova TV și către radiodifuzorul public irlandez RTÉ, care și-a evacuat sediile, aveau titlul „Mesaj către Occident” și prezentau amenințările drept preludiul unei serii de atacuri asupra mijloacelor de transport din întreaga Europă.

Postul britanic de televiziune Sky a anunțat de asemenea că a primit o amenințare la adresa securității sale.

Reuters nu a reușit să stabilească identitatea expeditorului, originea emailurilor sau dacă acestea proveneau într-adevăr de la aceeași sursă ca amenințările care au vizat unele sau toate cele zeci de zboruri afectate începând de marți. Nu a fost găsit niciun dispozitiv exploziv, iar toate aeronavele au aterizat în siguranță.

Amenințările cu bombă la adresa curselor aeriene din Europa au continuat și vineri

Un val de amenințări cu bombă a vizat vineri zboruri de pasageri din întreaga Europă pentru a patra oară în această săptămână.

Amenințările false au perturbat zeci de zboruri de pasageri în întreaga Europă cu o zi în urmă, obligând unele aeronave să efectueze aterizări neprevăzute și determinând trimiterea unor avioane de vânătoare pentru a le escorta sau intercepta pe altele. Situația reprezintă o escaladare dramatică după un prim val de amenințări, înregistrat luni.

Nu au fost găsite dispozitive explozive, iar toate aeronavele au aterizat în siguranță.

Poliția daneză a anunțat vineri că investighează amenințări îndreptate împotriva traficului aerian de pe aeroportul din Copenhaga, însă evaluarea sa preliminară este că pasagerii nu au fost în pericol. Aeroportul a declarat că „funcționează în mod normal”.

Poliția cehă a anunțat că a înregistrat amenințări cu bombă la adresa unor zboruri care decolau de pe aeroportul din Praga sau urmau să aterizeze acolo. Un purtător de cuvânt al aeroportului a declarat că amenințările vizau patru zboruri la sosire și cinci zboruri la plecare, însă nu au fost găsite dispozitive explozive și niciun zbor nu a fost anulat sau redirecționat ca urmare a acestora.

La scurt timp după aceea, o sursă din cadrul unei autorități aeroportuare italiene a declarat că un zbor Wizz Air de la Praga către Roma a fost redirecționat către Veneția, unde a aterizat în siguranță.

Biroul prim-ministrului francez a anunțat că au fost formulate patru noi amenințări cu bombă la adresa unor aeronave care survolau teritoriul francez și că toate acestea au aterizat în siguranță.

O alertă privind o posibilă bombă la bordul unui zbor Ryanair de la Roma la Lisabona a declanșat o operațiune de securitate în momentul aterizării aeronavei, a relatat CNN Portugal.

În România a fost amenințat cu bombă vineri un avion Tarom cu 102 pasageri la bord, care se îndrepta de la Praga către Aeroportul Otopeni din Bucureşti.

În total, ar fi vorba despre 15 zboruri afectate în Europa.

Ce spun experții despre valul de amenințări cu bombă din Europa

Experții în securitate au declarat joi că amenințările prezentau caracteristicile unui „atac hibrid” coordonat, deși exista întotdeauna posibilitatea ca anumite persoane să lanseze amenințări imitându-le pe cele anterioare sau să acționeze din motive de nemulțumire personală.

Deși nicio țară nu a atribuit responsabilitatea pentru aceste amenințări, ele apar în contextul unui val de acte de sabotaj și tentative de sabotaj care au vizat obiective din întreaga Europă, de la stații electrice din Germania și instalații asociate apărării din regiunea baltică, până la frigiderele din supermarketuri din Franța și din alte țări, precum și aeroportul din Leipzig, Germania.

Numeroși experți și oficiali au pus în legătură această campanie cu sprijinul acordat de Europa Ucrainei în războiul său împotriva invaziei ruse, acuzând Moscova că desfășoară o campanie de perturbări „hibride”, care sunt, în esență, ieftin de pus în aplicare, ușor de negat și despre care nu se așteaptă să declanșeze un răspuns armat.

Guvernul Spaniei vorbește de un „război psihologic” și o „agresiune hibridă”

José Manuel Albares, ministrul de externe al Spaniei, a declarat postului public de televiziune TVE că, deși va fi nevoie de timp pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, „nu poate fi o simplă coincidență faptul că au loc în întreaga Europă atât de multe incidente care urmează exact același mod de operare”.

„Cea mai rezonabilă ipoteză este că ne confruntăm cu o tentativă de agresiune hibridă și cu o formă de război psihologic”, a mai declarat acesta, adăugând că Europa trebuie să fie pregătită pentru și mai multe astfel de provocări.

Joi, o sursă dintr-un aeroport italian a declarat că amenințări cu bombă au fost trimise mai multor companii aeriene și operatori aeroportuari din Roma și Milano, în care expeditorii susțineau că fac parte din „Luptătorii pentru statul masculin”.

Reuters nu a putut confirma în mod independent cine a trimis emailul și până în prezent nu există dovezi clare cu privire la persoanele sau entitățile aflate în spatele amenințărilor din Europa.

Vladislav Pozdniakov, un blogger rus care a înființat în 2016 o mișcare antifeministă numită Statul masculin, interzisă ulterior în Rusia, a declarat că gruparea nu mai există și că nu a fost implicată în niciun fel în aceste evenimente.