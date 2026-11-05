Detalii despre avionul WizzAir cu destinația București, vizat de o alertă cu bombă la bord

Amenințarea cu bombă a fost anunțată de echipajul aeronavei de pe cursa Milano – București când a aterizat în Capitală, potrivit SRI.

„Turnul de control al Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost anunţat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:08, cu privire la o ameninţare cu bombă”, a transmis joi Serviciul Român de Informații.

Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au informat că avionul a aterizat în siguranță pe Aeroportul Henri Coandă. Este vorba despre cursa WMT3064 Milano – București, care era programată să aterizeze la 11.25.

Conform CNAB, traficul aerian se desfăşoară în siguranţă, fără probleme, conform planului de zbor.

La nivelul Aeroportului Henri Coandă s-a instituit o celulă de criză. SRI a precizat că cei 182 de pasageri şi 7 membri ai echipajului vor fi debarcaţi şi introduşi în terminal, iar la faţa locului se vor derula procedurile specifice în această situaţie.