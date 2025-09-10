Alertă cu drone rusești lângă granița României. Armata a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16

România a ridicat două aeronave de luptă de la sol după ce radarele MApN au detectat un grup de drone rusești în apropiere de granița țării noastre, a anunțat armata, la scurt timp după ce Polonia a fost în alertă maximă și a precizat că vehicule aeriene fără pilot i-au încălcat spațiul aerian, catalogând acest lucru un „act de agresiune”.

„În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare”, a precizat MApN într-un comunicat de presă.

Vâlcov este un oraș aflat pe malul Dunării, în regiunea ucraineană Odesa.

La ora 01.27 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea.

Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național, potrivit armatei române.

La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare.

„Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru national. Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO”, a adăugat armata română.

