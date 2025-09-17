Alertă de la ANM: cod galben de vânt puternic în estul țării. Cum va fi vremea la București

Meteorologii au emis o atenţionare cod galben de vânt puternic valabilă în mai multe județe din estul țării pentru ziua de joi. În același timp, astăzi, judeţele Mehedinţi şi Dolj se află sub alertă de vânt puternic, cu rafale ce vor atinge 50-70 de kilometri pe oră.

ANM a emis o atenţionare cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă miercuri, între orele 12.00 şi 21.00, în judeţele Mehedinţi şi Dolj. Aici vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Codul galben de vânt valabil între 17 septembrie, ora 12 – 17 septembrie, ora 21

Intensificări ale vântului vor fi local și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar la munte de peste 70…80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua de ieri, atenționează ANM.

Un alt cod galben de vânt a fost emis de ANM pentru ziua de mâine, 18 septembrie, de la ora 10, valabil până la ora 21.

Codul galben de vânt valabil în intervalul 18 septembrie, ora 10 – 18 septembrie, ora 21

Astfel, pe parcursul zilei de joi (18 septembrie), în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că vremea se va răci miercuri, astfel că valorile termice se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

Ulterior, joi, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice diurne vor fi în creștere față de ziua anterioară și se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade.