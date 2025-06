Alertă în centrul Israelului și în Cisiordania, după lansarea unui nou val de rachete iraniene

Sirenele de alertă aeriană au pornit duminică în zone din centrul Israelului, inclusiv la Tel Aviv și Ierusalim, și în zone din Cisiordania ocupată. Armata israeliană anunțase anterior că a detectat lansări de rachete din Iran, potrivit The New York Times și The Jerusalem Post.

La câteva minute după anunțul armatei israeliene, presa iraniană a relatat că a fost lansat un nou val de rachete balistice spre Israel, în timp ce la Teheran aveau loc noi explozii pe fondul atacurilor israeliene, scrie și Al Jazeera.

Potrivit The Jerusalem Post, în două zile de atacuri iraniene au fost uciși 14 israelieni și au fost răniți alți 390.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, duminică, că răspunsurile Iranului la atacurile israeliene vor fi „mai decisive și mai severe” dacă acțiunile ostile ale Israelului continuă.

Pezeshkian susține că armata iraniană a răspuns până acum „ferm și corespunzător”, se arată în raport.

Duminică după-amiază, forțele israeliene au efectuat noi bombardamente în zona Teheranului.

Presa iraniană a relatat, duminică, că bilanțul deceselor provocate de atacurile israeliene de vineri și sâmbătă este de cel puțin 128 de persoane, inclusiv femei și copii, iar numărul răniților este de ordinul sutelor, transmite AFP.

Cel puțin „128 de persoane au fost martirizate în aceste atacuri militare, iar aproximativ 900 de persoane rănite au fost internate” în spitale, a scris publicația Etemad, citând Ministerul iranian al sănătății.

Presa iraniană a anunțat, duminică, că poliția a arestat doi suspecți pentru presupuse legături cu agenția israeliană de spionaj Mosad, potrivit AFP.

„Doi membri ai echipei teroriste Mossad care fabricau bombe, explozibili, obiecte-capcană și echipamente electronice au fost arestați” în provincia Alborz, la vest de Teheran, a relatat agenția de știri Tasnim, citând un purtător de cuvânt al poliției.