Alertă în Marea Neagră: Drone de tip Gerbera, distruse de scafandrii Armatei Române, lângă Neptun Deep. Ucraina spune că nu-i aparțin

Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat că scafandrii militari au distrus două drone aeriene care pluteau în derivă în Marea Neagră, în zona Neptun Deep, perimetrul în care România urmează să exploateze gazele naturale offshore.

Dronele sunt de producție rusească, fiind o versiune modificată a dronei aeriene Shahed.

„Două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse în această după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la aproximativ 90 de mile marine distanță travers de Constanța, în zona Neptun Deep. Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari ai Armatei la bord, s-a deplasat în zonă”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Pe lângă cele două drone aeriene aflate în derivă, au fost indentificate și alte câteva resturi.

„MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparțin. Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare”, mai spune ministrul Apărării.

Ce este drona Gerbera

Drona Gerbera este folosită de către armata rusă din anul 2024, fiind o versiune modificată a dronei iraniene Shahed-136. Gerbera este făcută din materiale ieftine: placaj de lemn și spumă de polistiren.

Gerbera este o dronă cu aripă fixă, multi-rol, fiind utilizată în trei tipuri de misiuni: ca dronă kamikaze, cu încărcătură explozivă; pentru misiuni recunoaștere, când este dotată cu camere; ca țintă falsă.

În ultimul tip de misiune, Gerbera este folosită în „roiuri” de drone, printre care sunt și drone cu încărcătură explozivă mai mare, precum Gheran-2, ca să atragă focul apărării antiaeriene ucrainene, în condițiile în care costul unei Gerbera este mult mai mic, de aproximativ 10.000 de dolari pe unitate.

Istoricul incidentelor cu drone în apropierea coastelor românești

Radu Miruță spunea, pe 10 iulie, că au existat încă cinci incidente în care resturi de drone au fost observate în Marea Neagră și distruse, unele dintre acestea având încărcătură explozivă. Patru dintre cazuri s-au produs înainte de explozia dronei ucrainene din Portul Constanța, de la începutul lunii iunie, iar unul după, potrivit News.ro.

Cel mai grav incident a avut loc pe 10 iunie când o dronă marină ucraineană a explodat în dana 78 din Portul Constanța, fără a exista victime. Au fost luate măsuri fără precedent, iar stațiunile de la Marea Neagră au fost evacuate temporar pe o rază de 1 km de malul mării, din cauza riscului de noi explozii ale unor drone marine.

Autoritățile au anunțat apoi că drona făcea parte dintr-un grup de alte patru drone ucrainene, asupra cărora Armata Ucrainei a pierdut controlul. Și celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului