Alertă în Polonia: Două aeroporturi, închise din cauza unor „activități militare neplanificate” legate de securitatea statului

Două aeroporturi din sud-estul Poloniei au fost închise din precauție, din cauza atacurilor rusești asupra teritoriului ucrainean din apropiere, au anunțat sâmbătă autoritățile poloneze, citate de Reuters.

„Având în vedere necesitatea de a asigura posibilitatea funcționării libere a aviației militare, aeroporturile din Rzeszow și Lublin au suspendat temporar operațiunile de zbor”, a anunțat Agenția Poloneză de Servicii de Navigație Aeriană pe X.

Ambele orașe se află în apropierea graniței țării cu Ucraina, Rzeszow fiind principalul centru NATO pentru aprovizionarea cu arme a Ucrainei.

La rândul său, Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) din SUA a transmis, într-un mesaj către aviatori pe pagina sa de internet, că aeroporturile au fost închise din cauza unor „activităţi militare neplanificate” legate de securitatea statului polonez.

În același timp, Comandamentul Operațional al Forțelor Armate ale Poloniei a raportat că, din cauza atacurilor rusești asupra Ucrainei, avioanele aliate au început să opereze în spațiul aerian al țării. Armata a menționat că a mobilizat forțele și resursele necesare. Sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost puse în stare de alertă.

„Aceste operațiuni sunt de natură preventivă și au ca scop asigurarea siguranței și securității spațiului aerian, în special în zonele adiacente zonelor amenințate”, se arată în comunicat. În noaptea și dimineața zilei de 7 februarie, Rusia a atacat Ucraina cu drone și rachete de croazieră. În principal, regiunile vestice au fost atacate.

Aceleași două aeroporturi din Polonia şi-au mai suspendat activităţile luna trecută, pentru operaţiuni de rutină, nu pentru ameninţări în spaţiul aerian polonez.

