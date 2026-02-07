Bolojan a ajuns să aplice soluția Dragnea în cazul plafonării gazelor. Dincolo de unele avantaje, ceva e greșit în ea

Desigur, ne bucurăm cu toții că vom plăti facturi mai mici la gaze încă un an, după măsura de reglementare a prețurilor anunțată miercuri seară premierul Ilie Bolojan. În realitate, însă, nici banii, nici gazele nu pică din cer, iar intervenția nejustificată a statului într-o piață este specifică țărilor comuniste și nu este niciodată în interesul consumatorilor.

Deși plătim acasă facturi mai mici la gaze, cineva trebuie să suporte diferența, iar costurile vor fi mutate către mediul de afaceri, care le va recupera prin scumpirea bunurilor și serviciilor. Aceasta deoarece intervenția statului nu elimină costurile reale din piață, ci doar le transferă către consumatorii care nu sunt protejați politic. Când prețurile sunt stabilite „din pix”, sunt favorizați anumiți jucători din piață, adică așa-numiții „băieți deștepți” care fac profituri uriașe din creșterea prețurilor către industrie, ceea ce distruge pe termen lung funcționarea corectă a pieței.

Momentul de miercuri seară, când Bolojan a anunțat că prețul gazelor va fi unul reglementat de stat până în martie 2027, este similar cu un alt episod din anul 2018, când tot așa, într-o seară, tot de la Palatul Victoria, Darius Vâlcov și Eugen Teodorovici anunțau celebra Ordonanță 114, care aducea prețuri reglementate la energie. Ani de zile piața s-a chinuit să revină la normal după acea intervenție brutală. Iar dirijorul din spate nu fusese altul decât Liviu Dragnea.

Un déjà vu din „era Dragnea”

Dar oare cine este acum noul Liviu Dragnea? Oare chiar Bolojan? Sau altcineva i-a sugerat să ia o asemenea decizie? Imediat după conferința premierului, Cristian Socol, care fusese strategul economic al PSD în timpul lui Dragnea, a postat pe Facebook: „Viziunea social democrată a triumfat. 1. Adoptarea Planului de Relansare Economica – greu, după 6 luni. Târziu dar … 2. Plafonarea prețului la gaze prin preț administrat pe întreg lanțul. S-a dovedit o măsură care a ajutat la alimentele de bază, va fi o măsură bună pentru temperarea speculei la prețurile la gaze pentru consumatorii casnici. 38% dintre gospodăriile din România au dificultăți majore în plata facturilor la utilități”, lista continuând și cu alte măsuri anunțate de Bolojan.

Ministerul Energiei se pregătea de liberalizarea pieței gazelor

Culmea, din informațiile pe care le am, ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, nu știa nimic despre ce urma să anunțe Bolojan. La minister se discutase în ultimele zile cu totul altceva, se căutau soluții pentru ajutoarele directe pentru consumatorii vulnerabili odată cu liberalizarea stabilită pentru 31 martie 2026.

Așa se explică și apariția pe site-ul ministerului a unui proiect de ordonanță de urgență exact în timpul conferinței lui Bolojan, dar care spunea cu totul altceva decât premierul. Era de fapt măsura pregătită de Ministerul Energiei pentru perioada de după liberalizare, respectiv plafonarea adaosului comercial al furnizorilor. Proiectul a fost șters la scurt timp, iar reprezentanții ministerului au spus că fusese postat „din greșeală”.

A doua zi, într-o conferință de presă organizată la sediul PSD, ministrul Energiei nu a știut să explice ce înseamnă măsurile anunțate de Bolojan și nici de ce sunt necesare. Nu a făcut decât să înșire niște cuvinte fără sens, precum „va fi o plafonare în mai multe marje” și chiar să aducă argumente pentru liberalizare: „Avantajul foarte mare al acestui mecanism este că prețul va putea, în condiții de concurență în piață (care „concurență”, dacă prețul este stabilit de stat? – n.r.), să ducă și la o scădere. Adică să nu vorbim de un plafon care doar limitează creșterea, ci să vorbim inclusiv de o scădere a prețului, în condițiile în care deja vedem o tendință foarte clară în piață de a avea o scădere a prețului la gaze naturale”.

Dacă vedem o tendință foarte clară de scădere a prețului în piață, cum spune Ivan, de ce mai avem această discuție acum și nu liberalizăm piața? La fel de curios este și faptul că ministrul Energiei vorbește de plafonare, în timp ce Bolojan a spus clar că nu este vorba de un plafon, ci de stabilirea unui preț reglementat, ceea ce este cu totul altceva.

Argumentul principal al lui Bolojan: ceva ce s-ar putea întâmpla în 2027

Argumentul principal al lui Bolojan a fost că în 2027 vor veni cantități mari de gaze din Marea Neagră, care ar trebui să scadă prețul în piață. Însă gaze suficiente avem și acum, suntem oricum principalul producător din UE, iar depozitele sunt pline mai mult de jumătate, la finalul iernii. Iar OMV Petrom, operatorul acelui zăcământ, publicase chiar în dimineața de miercuri un raport financiar unde preciza că se așteaptă la liberalizarea pieței în luna martie a acestui an. Oare OMV Petrom nu-și va schimba și el planurile odată cu noile reglementări din domeniu?

Și președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chiritoiu, spusese în urmă cu două zile că piața gazelor ar trebui liberalizată, pentru că prețurile au scăzut și suntem singură țară din UE cu facturi plafonate de stat. Chiar și Ministerul Energiei a explicat recent că plafonarea nu mai poate continua din cauza unei proceduri de infringement demarate de Comisia Europeană, iar România riscă să ajungă la Curtea Europeană de Justiție și să plătească penalități uriașe.

Și totuși, în ciuda tuturor acestor argumente, Guvernul ia surprinzătoarea decizie de a reveni la prețuri reglementate fără a explica dacă această măsură este justificată și ce s-ar întâmpla în absența ei. „Băieții deștepți” din sectorul gazelor pot ieși liniștiți la încălzire să facă ce se pricep ei mai bine, adică mulți bani, pentru că terenul li s-a pregătit chiar de la vârful statului.