Alertă la granița de est a UE. Avioanele de luptă ale Ungariei au interceptat mai multe aeronave rusești

Incidentul a avut loc joi deasupra Mării Baltice, la vest de coasta Letoniei, a anunțat Comandamentului Aerian Aliat al NATO.

Avioanele de vânătoare Gripen ale Forțelor Aeriene Maghiare, care fac parte din forța NATO de poliție aeriană, au fost trimise de la baza aeriană Šiauliai din Lituania pentru a intercepta cinci avioane ale Rusiei deasupra Mării Baltice, potrivit unei declarații a Comandamentului Aerian Aliat al NATO publicată joi pe Facebook.

Formațiunea rusă era alcătuită din trei avioane de vânătoare MiG-31, sprijinite de un avion Su-30SM și un avion Su-35, care, potrivit informațiilor, se aflau în apropierea spațiului aerian al NATO și nu respectau normele internaționale de siguranță a zborului.

Declarația, citată de Kyiv Post, preciza că aeronava maghiară a demonstrat angajamentul Budapestei, cât și al NATO de a proteja țările baltice și flancul estic al NATO.

Avioanele s-au întors în siguranță la bază după ce avioanele de vânătoare rusești s-au îndepărtat.

Incidentul a avut loc la doar șase zile după ce trei avioane MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian și au fost interceptate de avioane F-35 ale Forțelor Aeriene Italiene – o acuzație negată de Moscova, dar pe care liderii occidentali au catalogat-o drept o provocare intenționată.

Ce este misiunea NATO de poliție aeriană

Misiunea NATO de poliție aeriană a fost înființată în 1961 ca parte a Sistemului integrat de apărare aeriană și antirachetă (IAMD) al NATO pentru a asigura securitatea spațiului aerian al alianței.

Aceasta asigură o prezență continuă, cu avioane de vânătoare și echipaje detașate de forțele aeriene naționale pe o perioadă de patru luni, pe bază de rotație.

Misiunile de poliție aeriană sunt comandate de două centre combinate de operațiuni aeriene (CAOC): unul în Torrejón, Spania, și unul în Uedem, Germania, responsabile cu interceptarea în cazul încălcării spațiului aerian, a activităților aeriene suspecte sau nesigure în apropierea frontierelor alianței.

NATO este activă în zona Baltică din 2004, când Estonia, Letonia și Lituania au aderat la alianță, cu avioane staționate la baza aeriană Šiauliai din Lituania și la baza aeriană Ämari din Estonia.

De la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2014 și invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, au fost dislocate resurse suplimentare la frontierele estice ale NATO, cu avioane staționate în Polonia, Bulgaria și România.

Misiuni de poliție aeriană sunt, de asemenea, în desfășurare în estul Adriaticii, în vestul Balcanilor, în spațiul aerian al Beneluxului (Belgia, Luxemburg și Țările de Jos) și, periodic, în Islanda.