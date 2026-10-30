Alertă meteo: Cod galben de ploi în cinci județe și ninsori la munte

Ploi și vânt puternic în cea mai mare parte a țării, dar și ninsori la munte, sunt prognozate de meteorologi începând de azi.

ANM au emis o informare meteorologică valabilă începând de vineri, 30 octombrie, ora 12, până duminică, 1 noiembrie, ora 10, pentru ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori și strat de zăpadă la altitudini în general de peste 1500 m.

Astfel, pe parcursul zilei de vineri temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu viteze la rafală de 40…50 km/h.



De vineri noaptea, va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

La munte, la altitudini în general de peste 1500 m, vor fi precipitații mai ales sub formă ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.

Conform ANM, în regiunile sud-vestice și sudice, va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, important cantitativ, iar de duminică (1 noiembrie) și vântul se va intensifica.

Cod galben în cinci județe

Meteorologii au emis, vineri, o avertizare cod galben de ploi în cinci județe, dar și de ninsori în Carpații Meridionali, valabilă până duminică dimineața.



Potrivit meteorologilor, în intervalul 31 octombrie, ora 5:00 – 1 noiembrie, ora 10:00, în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25 – 40 l/mp și izolat de peste 45 – 50 l/mp.

În același timp, în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15 – 25 cm.

Cod galben în perioada 31 octombrie, ora 05 – 01 noiembrie, ora 10. Sursă foto: ANM

Vremea în București în weekend

Vremea va fi în general închisă, vineri, în Capitală. Temporar, mai ales seara și noaptea, va ploua slab (cantități de apă de 3…8 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13…14 grade, iar cea minimă de 9…11 grade, conform ANM.

Și sâmbătă, vremea se va menține închisă și temporar va ploua (cantități de apă în general de 10…15 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, mai mică decât în mod obișnuit la această dată, va fi de 11…12 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.