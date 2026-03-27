Alertă meteo de ultimă oră. Cod portocaliu de viscol la munte

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de viscol pentru zona de munte a două județe, unde vântul poate ajunge la viteze de 120 de kilometri pe oră.

ANM a emis o avertizare de cod portocaliu, de tip nowcasting, care este valabilă până la miezul nopții de vineri spre sâmbătă.

Județele vizate sunt Caraș-Severin și Hunedoara, mai exact zonele aflate la altitudini mai mari de 1.800 de metri.

„Se vor semnala : Ninsoare însoțită de vânt puternic cu viteza la rafală de 85-120 km/h, care determină scăderea vizibilității sub 50 m”, transmit meteorologii.

Jumătate de țară va fi afectată de vremea rea

Meteorologii au emis vineri dimineață trei alerte cod galben de precipitații însemnate cantitativ, vânt puternic și ninsori viscolite în zona de munte, valabile pentru numeroase județe din țară, până pe 30 martie.

Primul cod galben de vreme rea este valabil între 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00, în peste jumătate din țară.

În intervalul menționat în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei va ploua însemnat cantitativ.

Vor fi mai ales averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice în după-amiaza și seara zilei de vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie).

Vreme ploioasă și cu vânt tot weekendul

ANM a emis și o informare meteo de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte, la altitudini mari ninsori, strat de zăpadă și viscol, până pe 30 martie.

Astfel, temporar vor fi intensificări ale vântului, vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, iar duminică (29 martie), în sud-est și pe alocuri în vest, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

Ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, la început în Carpații Meridionali, apoi și în restul zonelor montane va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și local de peste 40…60 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-vest și sud, vineri și sâmbătă pe arii restrânse vor fi descărcări electrice.