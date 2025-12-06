Alertă meteo de vânt puternic până diseară. Cum va fi vremea la București duminică, în ziua votului

Vreme ploioasa si temperaturi scazute in timpul unui cod portocaliu de vant in Bucuresti, 3 octombrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Mai multe județe din sudul și estul țării, inclusiv Bucureștiul, se află sâmbătă, până la ora 20.00, sub alertă cod galben de vânt puternic. Vântul va mai bate cu putere și mâine, însă doar în zona litoralului, anunță meteorologii.

ANM a emis un cod galben, valabil în intervalul 6 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 20. Vizate sunt mai multe județe din Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei. Aici, vânt va bate cu viteze de 50…65 km/h.

Codul galben de vânt este valabil în intervalul 6 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 20

Ulterior, de la ora 20.00 și până mâine, 7 decembrie, la aceeași oră, va intra în vigoare un alt cod galben de vânt, care va viza însă zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea. Vântul va avea aici viteze de 50…55 km/h.

Prognoza specială pentru București

Pentru Capitală, ANM anunță că sâmbătă cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Vântul va prezenta intensificări ziua, cu viteze în general de 50…55 km/h, dar va slăbi în intensitate noaptea (25…30 km/h).

Temperatura maximă, apropiată de norma climatologică a datei, va fi de 6…7 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 3 grade.

Duminică, 7 decembrie, când au loc alegerile pentru Primăria București, cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 7…8 grade.

În intervalul 06 decembrie, ora 08 – 06 decembrie, ora 20,municipiul București se va afla sub incidența unui

mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificările de vânt.