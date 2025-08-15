Alertă meteo în minivacanța de Sfânta Maria. Coduri portocaliu și galben de caniculă pentru jumătate de țară / Până la cât ajung temperaturile

Meteorologii au emis vineri mai multe alerte cod galben și portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, ce vizează jumătate de țară, până mâine seară.

Astăzi, până la ora 21.00, se află sub cod galben de caniculă județe din Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și vestul, centrul și sudul Munteniei.

Aici, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori vestul și sud-vestul țării.

Codul galben de caniculă valabil în intervalul 15 august, interval orar 12 – 21

De mâine, intră în vigoare o alertă cod portocaliu de caniculă, valabilă în intervalul orar 12 – 21.

Astfel, sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad și Timiș, unde temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade.

Codurile portocaliu și galben de caniculă sunt valabile în 16 august, interval orar 12 – 21

În același timp, va fi în vigoare o alertă cod galben de caniculă în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei. Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării.

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că vineri vremea va fi caniculară, disconfortul termic ridicat. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 35…36 de grade. De la 12 până ora 21, municipiul București se va afla cod galben ce vizează canicula și disconfortul termic ridicat.

Sâmbătă, vremea va fi călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului ce se va situa în jurul valorii de 34 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.