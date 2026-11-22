Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare meteo de precipitaţii pentru aproape toată ţara şi viscol la munte, valabilă de duminică până marţi seara. În același timp, un cod galben de ninsori viscolite însemnate cantitativ va viza cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali la altitudini în general de peste 1.500 de metri, de duminică seară.

Atenționarea meteo pentru toată țara intră în vigoare la ora 22.00 și este valabilă până pe 24 noiembrie, la ora 20.00. Potrivit ANM, vor fi precipitaţii în general moderate cantitativ în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă, local de 10 – 15 l/mp, iar în jumătatea de vest, precum şi în zonele de munte, pe arii restrânse de 20 – 40 l/mp.

„În zonele de munte şi în nordul Moldovei, treptat vor predomina ninsorile, în Maramureş, Transilvania şi în zonele deluroase, până în după-amiaza zilei de luni va ploua, apoi precipitaţiile vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi”.

Strat de zăpadă de până la 30 de cm la munte

Meteorologii anunță și că la munte se va depune un strat de zăpadă de 10-30 cm, dar pe alocuri şi în zonele deluroase din centrul şi nordul ţării, în general de 2 – 6 cm.

„Vântul va avea intensificări în noaptea de duminică spre luni (22/23 noiembrie) mai ales în zona montană înaltă, iar luni şi marţi (23 şi 24 noiembrie) în cea mai mare parte a ţării. Vor fi viteze în general de 40 – 60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80 – 100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător şi în zonele joase de relief, mai ales din centrul şi nordul ţării”.

ANM anunță și că „vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord, iar marţi şi în sud, astfel valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date”, precizează meteorologii.

Cod galben de viscol la munte

Începând din 22 noiembrie, ora 22:00, va intra în vigoare codul galben de viscol în zona montană, care va fi în vigoare până pe 23 noiembrie, ora 12:00. În acest interval, în cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali, la altitudini în general de peste 1.500 de metri vor fi ninsori însemnate cantitativ (10 – 25 l/mp) şi se va depune strat de zăpadă de 10 – 15 cm şi, izolat, de 25 cm.

Vântul va avea intensificări, cu viteze de 70 – 100 km/h, viscolind ninsoarea.

În sudul Banatului va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25 – 30 l/mp şi, izolat, de 40 l/mp.