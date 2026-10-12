Alerta meteo pentru București a intrat în vigoare. Ce alte zone mai sunt vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de luni, ora 10:00, până marți, ora 10:00.

Vremea va deveni mai rece decât în mod normal la această dată, au anunțat meteorologii.

Un cod galben va fi valavbil începând de luni, de la ora 10 în estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei, Carpații de Curbură.

Sunt vizate de atenționare zone din județele: Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Brașov, Covasna, Vrancea, Prahova, Buzău, Giurgiu, Ilfov, dar și municipiul București.

Cod galben de ploi însemnare în perioada 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00. Sursă: ANM

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de 40 l/mp.

De asemenea, la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15…20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.



Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70…90 km/h.

Cum va fi vremea în București

Vremea se va răci semnificativ, luni, în Capitală, potrivit ANM. Cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte începând de luni, ora 10:00, până marți, ora 10:00.

Se vor acumula cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat 25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări ziua (viteze la rafală de până la 45 km/h). Temperatura maximă va fi de 16…17 grade, iar cea minimă de 9…10 grade.

Marți, vremea va fi rece pentru această dată și închisă. Trecător va ploua slab (cantitate de apă de 2…5 l/mp), iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât cea specifică datei, va fi de 14…16 grade și cea minimă de 6…7 grade.