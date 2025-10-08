Alertă nouă pentru județul Constanța. Codul roşu de ploi, prelungit

Drum din județul Constanța afectat de viitură. Sursă foto: ISU Constanța

Codul roșu de ploi abundente a fost prelungit în județul Constanța până la ora 18, potrivit ANM.

Potrivit meteorologilor, anumite zone din județul Constanța sunt vizate în special de codul roșu prelungit: Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu.



În aceste zone va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 50…70 l/mp.

Codul roșu, înlocuit cu cel portocaliu pentru anumite zone

La ora 15, avertizarea cod roșu pentru București și alte patru județe, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov, a expirat.

Aceste zone se vor afla sub un cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ până la ora 23.

Avertizarea cod portocaliu este emisă pentru Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei, unde va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Un cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m este valabil până la ora 23.

Astfel, local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

Vânt puternic în anumite zone

În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).