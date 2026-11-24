Forțele Aeriene ale Coreei de Sud au mobilizat avioane de vânătoare, iar guvernul a emis un avertisment „preventiv” prin care le-a recomandat locuitorilor unei insule să se adăpostească, după ce avioane militare rusești au pătruns pentru scurt timp în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) a țării, relatează Reuters.

Armata Seulului a urmărit „mai multe” aeronave rusești în timp ce acestea se apropiau și erau „pe punctul” de a pătrunde în spațiul aerian deasupra insulei Ulleung, situată în largul coastei de est, a declarat un purtător de cuvânt al Statului Major Interarme.

„S-a anticipat o încălcare a spațiului aerian, prin urmare, pentru a proteja siguranța populației noastre, am emis un avertisment preventiv”, a declarat Jang Do-young în cadrul unei conferințe de presă.

Spațiul aerian suveran nu a fost încălcat

În cele din urmă, aeronavele rusești nu au pătruns în spațiul aerian al Coreei de Sud, a precizat armata.

Ministerul sud-coreean al Apărării îl va convoca în cursul zilei de marți pe atașatul militar rus pentru a-i transmite nemulțumirea sa, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Chung Binna, conform Reuters.

Ambasada Rusiei la Seul nu a răspuns la solicitarea Reuters pentru a comentat informația.

Zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) nu corespunde spațiului suveran al unei țări. Aceasta este o zonă tampon mai extinsă în care statele efectuează controlul aeronavelor străine.

În general, aeronavele străine se anunță înainte de a pătrunde în zona de apărare aeriană a unei țări terțe, deși nu sunt obligate legal să o facă, scrie France Presse.

Avertizare rară

Aeronavele ruse au pătruns de mai multe ori în această zonă a Coreei de Sud în ultimele luni, întrucât Moscova nu recunoaște această delimitare, dar avertismentul de apărare civilă prin care se cerea locuitorilor să se adăpostească de urgență a fost un eveniment rar.

Un avertisment de apărare civilă emis de Ministerul Siguranței, în coordonare cu armata, a sfătuit locuitorii insulei Ulleung să se adăpostească din cauza „intrării în spațiul aerian” a unei aeronave rusești. Avertismentul a fost ridicat trei minute mai târziu.

Jang, purtătorul de cuvânt al armatei, a declarat că aeronava s-a apropiat „foarte mult” de spațiul aerian de deasupra insulei Ulleung.

Altă alertă, emisă anterior

Avioanele de vânătoare sud-coreene au efectuat „manevre tactice” pentru a preveni orice incident, a declarat Statul Major Interarme.

O altă avertizare a fost emisă din greșeală de către administrația provincială a zonei, conform căreia o aeronavă suspectată a fi nord-coreeană ar fi pătruns în zonă, înainte ca aceasta să fie retrasă.

Cu o săptămână în urmă, armata sud-coreeană anunțase deja că a mobilizat avioane de luptă după intrarea mai multor aeronave militare rusești în zona sa de apărare aeriană. Japonia a semnalat, de asemenea, o incursiune a unor aeronave ale Moscovei, mai notează AFP.