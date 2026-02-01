Alerte cod galben de ninsori și ger. ANM a actualizat prognoza meteo / HARTA zonelor vizate

Meteorologii au emis duminică patru alerte cod galben ce vizează ninsori viscolite și ger, valabile pentru zeci de județe din țară și muncipiul București, până pe 3 februarie.

Prima alertă cod galben de ger a intrat în vigoare de la ora 10.00 și este valabilă până diseară, la ora 20.00. Vizată este cea mai mare parte a Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade.

Județele aflate sub cog galben de ger între 01 februarie, ora 10:00 – 01 februarie, ora 20:00

Alertă de ninsori viscolite

În același timp, de la ora 14.00, va intra în vigoare o altă alertă meteo ce vizează intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă, până luni, la ora 10.00

În intervalul menționat în sudul Olteniei, al Munteniei și Dobrogei temporar va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6…10 cm (echivalentul în apă de 10 l/mp).

În județele Caraș-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București, Buzău, vestul județelor Brăila, Ialomița și Călărași și în județele Constanța, Tulcea (în special zona costieră), vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50…55 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Județele aflate sub cod galben de ninsori între 01 februarie, ora 14:00 – 02 februarie, ora 10:00

De asemenea, valul de ger se extinde în jumătate de țară, fiind emis un cod galben de ger până luni, la ora 10.00

În Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

Județele aflate sub cod galben de ger între 01 februarie, ora 20:00 – 02 februarie, ora 10:00

Ulterior, de mâine, de ora 10:00, până marți, 3 februarie, ora 10:00, va fi în vigoare o a patra alertă meteo, tot de ger, ce vizează mai mult de jumătate din țară.

Astfel, în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.