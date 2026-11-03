Alerte cod portocaliu și galben de ploi abundente și vânt puternic, până miercuri. HARTA zonelor vizate

Mai multe județe din sudul și estul țării, inclusiv Capitala, se află sub atenționări cod galben de ploi puternice și intensificări ale vântului, valabile până mâine, la ora 10.00. Cel mai mult va ploua în Constanța, pentru care a fost emis cod portocaliu valabil până diseară.

Codul galben de ploi însemnate cantitativ a intrat în vigoare de la ora 10.00 și este valabil până mâine, la aceeași oră, în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța, Ilfov și municipiul București. Aici, va ploua și se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp și izolat de peste 35 l/mp.

În județul Constanța, este în vigoare un cod portocaliu de ploi, valabil până diseră, la ora 20.00. Aici, va continua să plouă important cantitativ, iar cantitățile de apă local vor fi de 30…35 l/mp, izolat în sudul și sud-estul județului în jurul a 50 l/mp.

Codul galben de ploi este valabil în 03 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 10. Codul portocaliu de ploi este valabil în 03 noiembrie, ora 10 – 03 noiembrie, ora 20

De asemenea, ANM a emis o alertă cod galben de vânt puternic ce vizează județe din Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. Aici, vântul va avea intensificări temporare cu rafale de 50…70 km/h, până mâine, la ora 10.00.

ANM precizează că pe parcursul zilei de miercuri, temporar vântul va avea intensificări în regiunile estice cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h.

Alerta cod galben de vânt este valabilă în 03 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 10

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că astăzi vremea se va menține rece și închisă, iar temporar va ploua însemnat cantitativ (se vor acumula cantități de apă în general de 10…20 l/mp).

Vântul va avea intensificări temporare (rafale de 50…60 km/h). Temperatura maximă va fi de 9…10 grade, iar cea minimă de 5…6 grade.

În intervalul 03 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică pentru intensificări ale vântului și ploi însemnate cantitativ