Episod de iarnă autentică în România pe parcursul acestui weekend. Meteorologii au anunțat ninsori cu strat de zăpadă de peste 15 centimetri în sudul țării, viscol cu rafale de 70 km/h și ger de până la -10 grade Celsius în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Pe parcursul zilei de vineri (27 noiembrie) în jumătatea nordică a Moldovei și estul Transilvaniei vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar din orele serii va ninge în cea mai mare parte a Moldovei și se va depune strat de zăpadă (în medie de 4…8 cm).



Din după-amiaza zilei de sâmbătă (28 noiembrie) va ninge și în regiunile sudice, iar în Oltenia și pe alocuri în sudul și sud-vestul Munteniei se va depune strat de zăpadă cu grosimi variabile (în general de 5…10 cm și izolat peste 15 cm).



La munte va continua sa ningă și îndeosebi în Carpații Meridionali se va depune strat de zăpadă în general de 5 …10 cm.



Din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 noiembrie) vor fi intensificări ale vântului la început în regiunile sud-estice, apoi și în cele sudice și în zona Carpaților de Curbură cu rafale în general de 50…70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol și vizibilitate scăzută.



Vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că în noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie) minimele vor fi negative în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mici valori (în jurul a -10 grade) în estul Transilvaniei, iar duminică (29 noiembrie), maximele se vor menține negative în est, sud și centru (cu cele mai mici valori în nordul Moldovei și în depresiuni (spre -6 grade).

Cod galben de vânt

ANM a emis un cod galben pentru perioada 28 noiembrie, ora 02:00 – 28 noiembrie, ora 15:00.

În intervalul menționat, în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei vântul se va intensifica, cu rafale de 50…70 km/h. În județele Vrancea, Galați și Brăila va ninge slab, dar viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Cod galben de vânt în perioada 28 noiembrie, ora 02:00 – 28 noiembrie, ora 15:00. Sursă foto: ANM

Cod galben de viscol

În perioada 28 noiembrie, ora 15:00 – 29 noiembrie, ora 10:00 va fi, asemenea cold galben. Vântul va continua să prezinte intensificări în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, cu rafale de 50…70 km/h.

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, municipiul București și local în județele Ialomița și Constanța intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantități de 5…15 l/mp și izolat în sudul Munteniei 20 l/mp), va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 m.

În județele Mehedinți, Dolj și Olt va ninge consistent și se va depune strat de zăpadă de 15…20 de cm și izolat de peste 25 cm (echivalent în apă de 20…35 l/mp).



Temporar vântul se va intensifica cu rafale de 45…50 km/h, va viscoli ninsoarea și vizibilitatea va scădea sub 100 m.