Până duminică seară este în vigoare o informare meteorologică de ninsori viscolite, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și răcire accentuată valabilă în întreaga țara, conform ANM. Pentru mai multe județe au fost emise avertizări de vreme rea.

În Moldova ninsorile vor continua până în dimineața zilei de duminică (29 noiembrie), iar începând de sâmbătă după-amiază va ninge și în regiunile sudice și se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5…15 cm și izolat de peste 25 cm.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-estice și sudice, precum și în zona Carpaților de Curbură cu viteze la rafală în general de 50…70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol și vizibilitate scăzută.

Vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că în noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie) minimele vor fi negative în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mici valori (în jurul a -12 grade) în estul Transilvaniei, iar duminică (29 noiembrie), maximele se vor menține negative în est, sud și centru (cu cele mai mici valori în nordul Moldovei și în depresiuni (valori în jurul -6 grade).

Până la mijlocul săptămânii viitoare vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în nordul, centrul, estul și local în sudul țării, unde temperaturile minime vor fi în general de -16….-14 grade. Temperaturile maxime vor fi negative în cea mai mare parte a țării și se vor încadra în general între -6 și 4 grade.

Cod galben de viscol și ninsori

ANM a transmis și mai multe alerte meteo valabile sâmbătă și duminică.

Va fi cod galben începând de sâmbătă până duminică, la ora 10, în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h. În primele ore ale intervalului în județele Vrancea, Galați și Brăila, iar după orele amiezii în județele Giurgiu, Călărași, Ilfov și local în județele Ialomița și Constanța, precum și în municipiul București intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantități de 5…10 l/mp), va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă neuniform cu grosimi în general de 5…10 cm.

O avertizare cod galben va fi valabilă în intervalul 28 noiembrie, ora 13:00 – 29 noiembrie, ora 10:00, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, unde va ninge consistent și se va depune strat de zăpadă de 15…20 de cm și izolat de peste 25 cm (echivalent în apă de 20…35 l/mp).



Temporar vântul se va intensifica în județele Olt și Teleorman cu rafale în general de 55… 60 km/h, va viscoli ninsoarea și vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Cod galben valabil până duminică, 29 februarie, ora 10. Sursă foto: ANM

Cod galben de vânt duminică

O avertizare cod galben de vânt puternic va fi în vigoare în perioada 29 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 20:00.

În intervalul menționat, în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, viscolind zăpada deja depusă și determinând scăderea vizibilității.