Alertele cu bombă din Italia, revendicate de gruparea „Luptători pentru statul masculin”. Amenințarea făcută în mailul trimis

Amenințările false care au vizat zborurile Helsinki-Roma și Dublin-Roma au fost făcute printr-un e-mail redactat în italiană, cu subiectul „segnalazione minaccia” („alertă de amenințare”), a precizat Aeroporti di Roma (ADR), instituția care administrează cele două aeroporturi ale orașului, potrivit The Guardian și BBC.

E-mailul a fost semnat în numele grupării „Fighters of the Male State” (n.r. „Luptători pentru statul masculin”), care susținea că vizează un „regim feminist” și că dorește să-și „lase amprenta asupra istoriei”.

În e-mailul, care a fost trimis către Aeroporti di Roma (ADR) și companiile afiliate, gruparea amenință, că o „să înroșească cerul” cu explozii.

Mișcarea din Rusia cu nume similar

Nu există informații clare despre ce este gruparea „Luptători pentru statul masculin”, dar numele ei coincide aminiște de grupul „Male State” (Statul Masculin), fondat în 2016 de bloggerul Vladislav Pozdnyakov pe VKontakte, echivalentul din Rusia a Facebook.

Acesta din urmă este un grup ultranaționalist și antifeminist deja cunoscut în 2022 pentru o serie de alerte false cu bombă în Balcani. Deocamdată nu este nicio dovadă că în spatele haosului de astăzi se afla același grup pro-rus, subliniază publicația italiană Quotidiano.

Înființat inițial ca o comunitate online dedicată relațiilor dintre bărbați și femei, grupul s-a transformat de-a lungul anilor într-o mișcare de extremă dreaptă. Acesta propovăduiește „patriarhatul național”, atacă feministele și homosexualii și răspândește idei rasiste.

După mai multe hotărâri judecătorești pentru incitare la ură și violență, în 2020 VKontakte a închis comunitatea, care număra aproximativ 160.000 de membri. Activitatea sa s-a mutat apoi pe Telegram, dar în prezent nu mai pare să fie activă, cu excepția unor mici subgrupuri cu același nume.

Centrul Internațional pentru Combaterea Terorismului a scris, în urmă cu doi ani, că mișcarea de extremă dreapta din Rusia numită „Male State” s-a transformat dintr-una dintre cele mai notorii mișcări misogine din Rusia într-unul dintre principalii susținători și promotori online ai războiului din Ucraina.

Amenințări precedente semnate similar

Cel mai apropiat precedent de evenimentele de astăzi datează din 1 aprilie 2022, din Muntenegru. Atunci, e-mailurile adresate guvernului, Ministerului de Interne și primăriei din Podgorica erau semnate „Male State”.

În acestea se cereau schimbări la nivelul guvernului și al conducerii agenției naționale de securitate, amenințându-se cu explozii în școli. S-au declanșat operațiuni de evacuare, dar nu a fost găsită nicio substanță explozibilă.