Alertele de vreme severă au fost extinse de meteorologi. Zonele vizate de ploi abundente, vânt puternic, ninsori și strat consistent de zăpadă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo valabilă de duminică, 1 noiembrie, de la ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00. Sunt vizate ploi moderate cantitativ, ninsori cu depunere de strat de zăpadă în zonele montane înalte și intensificări ale vântului.

Vremea va fi în continuare rece, cu instabilitate atmosferică accentuată în intervalul menționat, afectând cu precădere în sudul și estul țării, precum și zonele montane, potrivit meteorologilor.

În regiunile Oltenia, Muntenia și Dobrogea, meteorologii anunță ploi moderate cantitativ. În aceste zone, acumulările de apă vor fi în general de 30…50 l/mp.

La altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, precipitațiile se vor transforma în ninsori.

Meteorologii au avertizat că se va depune un strat consistent de zăpadă, ce va măsura în general între 10 și 30 cm.

Vântul se va intensifica temporar în regiunile sudice și sud-estice. Pe parcursul zilei de miercuri, 4 noiembrie, rafalele se vor extinde și în estul țării, atingând viteze de 40…50 km/h.

La munte, pe creste, vântul va sufla cu putere, atingând la rafală 60…80 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea.

Cod galben și portocaliu de ploi abundente, duminică

Până mâine la ora 10 este în vigoare un cod galben de ploi abundente în județele Dolj, Olt, în zona joasă a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și în sudul județului Hunedoara, zone unde va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

De asemenea, tot până luni la ora 10 este în vigoare o alertă cod portocaliu de vreme rea. Vor fi precipitații importante cantitativ în vestul Carpaților Meridionali și în zona submontană a Olteniei și se vor acumula 50…70 l/mp. Va ploua, iar la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 20…40 cm.

Cod galben și portocaliu de ploi abundente în perioada 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10. Sursă: ANM

De luni, ora 8, până marți, ora 10, va fi un cod galben de vânt în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei. În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h, potrivit ANM.

Cod galben de vânt în intervalul 02 noiembrie, ora 08 – 03 noiembrie, ora 10. Sursă: ANM

ANM a mai transmis că în perioada 2 noiembrie, ora 10 – 3 noiembrie, ora 10 va fi valabil un cod galben de ploi abundente în județele Călărași, Ialomița și Constanța.